Wanda Nara volvió a subir a un avión rumbo a México para continuar con las grabaciones de la segunda temporada de Love Is Blind, el programa que conducce junto a Darío Barassi, y su viaje desató una nueva polémica.

En medio del conflicto mediático y judicial con Mauro Icardi, Yanina Latorre no dudó en opinar sin filtros: “Ella dice que va a trabajar porque mantiene a sus hijos. A ver, no es la misma mina que va todos los días a un laburo y cobra un sueldo para parar la olla”, lanzó la conductora en El Observador 107.9.

“Las chicas no ven al padre y ella, últimamente, ya fue a Los Ángeles, a México, y ahora se vuelve a ir. Las nenas no están con la mamá ni el papá. No están con nadie. Las deja con la amiga porque Zaira Nara está laburando y tiene su vida, sus hijos”, agregó.

Foto: Instagram (@yanilatorre)

Yanina no se quedó ahí y apuntó directo a la logística familiar: “La madre está en Europa, las deja con Don Nara, que estaba peleada a muerte y es todo flojo de papeles. ¿No se puede quedar un tiempo acá?”.

Por otro lado, si bien reconoció la importancia del contrato con Netflix, Yanina cuestionó lo que considera viajes evitables: “Lo de Love Is Blind lo entiendo, tiene un contrato con Netflix, pero ¿quién cuida a esas chicas y a los tres nenes? Son muy chiquitas”.

Por último, recordó que la situación se complica aún más con la distancia de los padres: “Maxi López está en Europa. Las nenas están con ese problema de que no ven al papá, que pide la restitución, que están expuestas, tienen que empezar terapia, está el Ministerio Público Tutelar en el medio, el tire y el afloje... ¿Wanda no puede quedarse un poco con las hijas? Porque esto no lo necesita, estar todo el día afuera”, cerró, tajante.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

EL ESCANDALOSO MOTIVO POR EL QUE MAURO ICARDI LLAMÓ A WANDA NARA: “LA CONVERSACIÓN QUEDÓ GRABADA”

Wanda Nara volvió a hablar de Mauro Icardi y, fiel a su estilo, no se guardó nada. En Puro Show, la conductora y empresaria contó que recibió un llamado de su ex y padre de sus dos hijas, y dio detalles de la charla que mantuvieron en privado.

“Me llamó él”, confirmó Wanda, ante la prensa que la estaba esperando en el aeropuerto de Ezeiza, tal como se pudo ver en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

Además, Wanda fue contundente al revelar que tiene pruebas de la charla que intercambiaron días atrás: “Sí, esa conversación está grabada. Llegado el caso, estará también en el expediente”, atino a decir.

Foto: Captura (eltrece)

Sobre el contenido de ese ida y vuelta, la hermana de Zaira Nara no quiso dar mayores detalles: “No me dijo nada nuevo, nada diferente, nada que a ustedes les pueda interesar más que eso. Está intentando ser feliz, pero obviamente no creo que lo sea. Una persona que está sin sus hijos… es todo fingido, es todo actuado, es todo para las cámaras”.

Wanda Nara: “Sí, esa conversación está grabada. Llegado el caso, estará también en el expediente”.

Para cerrar, Wanda lanzó una frase que encendió aún más la polémica: “Es parte del plan que a mí me dijo. Está escrito en todos los teléfonos. Revisen el WhatsApp de Kenny, también lo tiene. Todo mi entorno recibió este tipo de amenazas y de cosas”, cerró, polémica.