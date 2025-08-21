Gustavo Méndez habló en Mujeres Argentinas de la resolución en torno a ‘la casa de los sueños’ que Mauro Icardi compartió con la China Suárez durante su estadía en la Argentina y explicó por qué no se la podría embargar.

“Se habló de un embargo a Mauro Icardi con la Casa de los Sueños, por la deuda de la cuota alimentaria, pero la residencia no está en nombre de él, está en nombre de una sociedad anónima de otra persona y por eso no pueden embargar ese bien”, aclaró el periodista.

“Sí fue una demanda, no fue un embargo, para aclarar la diferencia entre una demanda y un embargo”, remarcó el panelista respecto de la última resolución que se dio a conocer luego de la exposición que hizo Wanda tras el último día del niño.

Mauro Icardi fue embargado por la Justicia por deudor alimentario (Foto: captura de América).

Pampa Mónaco por su parte sumó: “Te digo el resuelvo del juez: ‘Decretar el embargo solicitado sobre la participación social que posee el demandado, señor Mauro Icardi, en la Asociación Civil La Isla, por la suma de dólares 110 mil’”.

Así, finalizó: “Lo que hace es embargarle su parte, la cuota divisa sería, de la sociedad que él tiene para comprar esa casa”.

CUÁNTOS DÍAS PASÓ WANDA NARA CON SUS HIJAS EN UN MES SEGÚN MAURO ICARDI

Los viajes de Wanda Nara al exterior quedaron registrados tanto en Instagram como en Migraciones, y de ahí se agarró Mauro Icardi para exponer a su exposa ante la Justicia por el escaso tiempo que le dedicaría a sus hijas.

“De los últimos 30 días Wanda estuvo afuera 24”, afirmó Angie Balbiani tras leer el expediente de la presentación de Icardi ante el juez de familia.

Los viajes de Wanda Nara.

Al mismo tiempo se precisó que entre el 20 de julio y el 2 de agosto estuvo en España, del 10 al 14 de fue a México, y que desde el 16 de agosto está en Estados Unidos.

