Un video impactante con Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía comenzó a circular en redes sociales y generó un fuerte escándalo. En las imágenes, el futbolista aparece enfrentándose a un hincha del Galatasaray a los golpes, mientras la actriz intentaba proteger a sus hijos en medio del tumulto.
Aunque la pareja ya está instalada en Turquía y disfruta de la vida en Estambul, el material muestra imágenes que datan de hace meses ya que los hijos de la China están en Argentina desde hace varios días.
El video se viralizó a través de varias cuentas de X/Twitter y allí se observa a Mauro, Eugenia y los hijos de la actriz —Rufina, Magnolia y Amancio— caminando por un shopping de la ciudad, cuando de pronto varios fanáticos se abalanzaron sobre ellos.
SE VIRALIZÓ UN VIDEO DE MAURO ICARDI A LOS CABEZAZOS CON UN HINCHA DEL GALATASARAY EN UN SHOPPING TURCO
En medio de la confusión, la China Suárez intentó levantar en brazos a Magnolia y terminó siendo empujada. Ante esa situación, reaccionó gritando, lo que generó aún más tensión entre los presentes y desató la intervención de Icardi.
El delantero del Galatasaray no dudó en salir en defensa de los suyos y, según se ve en el video, amagó a pegar un cabezazo a uno de los fanáticos. “Se diferencia con claridad a Mauro, Eugenia, Magnolia y Amancio”, detalló una de las publicaciones al mostrar el momento exacto de la pelea.
Finalmente, la seguridad del lugar rodeó a la pareja y los escoltó fuera del tumulto. La China subió rápidamente las escaleras con Magnolia en brazos, detrás de ella Icardi y luego un asistente con Amancio. El episodio habría ocurrido en febrero, cuando la familia recién llegaba a Estambul.
