Un video impactante con Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía comenzó a circular en redes sociales y generó un fuerte escándalo. En las imágenes, el futbolista aparece enfrentándose a un hincha del Galatasaray a los golpes, mientras la actriz intentaba proteger a sus hijos en medio del tumulto.

Aunque la pareja ya está instalada en Turquía y disfruta de la vida en Estambul, el material muestra imágenes que datan de hace meses ya que los hijos de la China están en Argentina desde hace varios días.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

El video se viralizó a través de varias cuentas de X/Twitter y allí se observa a Mauro, Eugenia y los hijos de la actriz —Rufina, Magnolia y Amancio— caminando por un shopping de la ciudad, cuando de pronto varios fanáticos se abalanzaron sobre ellos.

Leé más:

Mauro Icardi fue declarado como deudor alimentario: embargo millonario y prohibición para salir del país

SE VIRALIZÓ UN VIDEO DE MAURO ICARDI A LOS CABEZAZOS CON UN HINCHA DEL GALATASARAY EN UN SHOPPING TURCO

En medio de la confusión, la China Suárez intentó levantar en brazos a Magnolia y terminó siendo empujada. Ante esa situación, reaccionó gritando, lo que generó aún más tensión entre los presentes y desató la intervención de Icardi.

El delantero del Galatasaray no dudó en salir en defensa de los suyos y, según se ve en el video, amagó a pegar un cabezazo a uno de los fanáticos. “Se diferencia con claridad a Mauro, Eugenia, Magnolia y Amancio”, detalló una de las publicaciones al mostrar el momento exacto de la pelea.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Finalmente, la seguridad del lugar rodeó a la pareja y los escoltó fuera del tumulto. La China subió rápidamente las escaleras con Magnolia en brazos, detrás de ella Icardi y luego un asistente con Amancio. El episodio habría ocurrido en febrero, cuando la familia recién llegaba a Estambul.

Leé más:

La profunda reflexión de la China Suárez sobre cómo disfruta de su vida junto a Mauro Icardi en Turquía

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.