El escándalo judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo. Según informó la periodista Laura Ubfal en su cuenta de X (antes Twitter), el futbolista fue declarado oficialmente deudor alimentario por la Justicia argentina, en medio del proceso de ejecución de alimentos que inició su expareja.

De acuerdo al fallo, Icardi deberá afrontar una multa de 3.500 dólares diarios por incumplimiento, mientras que además se dictó la prohibición de salida del país en caso de que ingrese a la Argentina. Como si fuera poco, se dispuso también el embargo de ‘la casa de los sueños’ que adquirió Icardi y donde vive con su novia, Eugenia “la China” Suárez cuando está en la Argentina.

En la imagen compartida por la periodista, se detalla la resolución del Juzgado Civil 106, donde figura a Wanda Nara como actora y a Mauro Emanuel Icardi como demandado en la causa por ejecución de alimentos.

Foto: Captura de X (@laubfal) Por: Fabiana Lopez

La noticia generó un fuerte revuelo en las redes sociales, donde muchos usuarios se mostraron sorprendidos por la contundencia de las medidas judiciales contra el futbolista, que en los últimos meses se instaló en Turquía junto a Eugenia.

Foto: Captura de X (@laubfal) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

FUROR POR EL REGRESO DE MAURO ICARDI AL FÚTBOL: LA CHINA SUÁREZ LO DEFENDIÓ CON UN MENSAJE EXPLOSIVO

Después de una larga recuperación por una lesión, Mauro Icardi volvió a las canchas con la camiseta del Galatasaray y lo hizo a lo grande: apenas seis minutos después de su ingreso, marcó un gol que desató la euforia de los hinchas. Entre ellos, una muy especial: la de su novia, Eugenia “La China” Suárez.

A través de sus historias de Instagram, la actriz y cantante expresó su orgullo con una dedicatoria encendida: “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”, escribió, junto a una foto del delantero sonriendo.

En otro posteo, la China celebró el debut soñado del futbolista tras meses de inactividad: “Mauro Icardi debutó, 281 días después de su lesión, y marcó a los 6 minutos. Capitán Icardi”, se pudo leer en la publicación junto a emojis de corazones y una carita emocionada.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa)

El regreso del delantero no solo fue una fiesta en el estadio, sino también en las redes, donde la actriz dejó en claro que su apoyo es incondicional.