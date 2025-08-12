Luego del fuerte escándalo mediático que mantuvo con la madre de sus hijos, Eugenia “la China” Suárez, Benjamín Vicuña rompió el silencio y habló de su vínculo con su pareja, Anita Espasandín.

El actor chileno brindó declaraciones exclusivas a Puro Show y no esquivó las preguntas sobre su vida personal. Consultado sobre su reencuentro con los hijos que tiene junto a la China, Vicuña expresó: “Ustedes lo vieron también, hermoso, ¿qué te puedo decir? Muy lindo, está todo bien”.

Pero el momento más comentado llegó cuando le preguntaron por su actual novia: “Estamos muy bien y, por supuesto, que es un apoyo para mí”, aseguró con una sonrisa en su rostro.

Foto: Captura (América)

Sin querer entrar en polémicas, Vicuña dejó en claro que las cuestiones más delicadas las maneja lejos de las cámaras: “Fueron momentos especiales (en referencia al fuerte posteo de Eugenia), que en algún momento voy a poder decantar, entender y compartir, pero no hay nada más que decir. Lo importante se resuelve puertas adentro, en este caso con mis hijos. Y el resto… nada, son cosas de la vida”, cerró.

LA FUERTE REACCIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA CUANDO LE PREGUNTARON SI SUS HIJOS VAN A VOLVER A TURQUÍA

Benjamín Vicuña tuvo un emotivo reencuentro con sus hijos Magnolia y Amancio (frutos de su relación con Eugenia “la China” Suárez) en Ezeiza, tras un extenso viaje que incluyó muchas horas de vuelo desde Turquía.

El actor chileno fue abordado por Puro Show, que quiso saber detalles de cómo estaba viviendo este momento familiar y, sobre todo, si sus pequeños volverán pronto al país donde vive su ex junto a Mauro Icardi.

“Estoy bien, con Magnolia por ahí, pobrecita, que tiene mucho sueño, son muchas horas de vuelo”, comenzó diciendo Vicuña en medio del evento Un Sol para los Chicos.

Foto: Captura (eltrece)

Sin embargo, cuando le consultaron si los chicos regresarán a Turquía, Vicuña dio que hablar con su expresión y cerró, algo dudoso: “Eso es algo que se resuelve ahí en familia, pero sí”.

¿Cómo estará el vínculo entre Benjamín Vicuña y la China Suárez?