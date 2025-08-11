Benjamín Vicuña tuvo un emotivo reencuentro con sus hijos Magnolia y Amancio (frutos de su relación con Eugenia “la China” Suárez) en Ezeiza, tras un extenso viaje que incluyó muchas horas de vuelo desde Turquía.

El actor chileno fue abordado por Puro Show, que quiso saber detalles de cómo estaba viviendo este momento familiar y, sobre todo, si sus pequeños volverán pronto al país donde vive su ex junto a Mauro Icardi.

“Estoy bien, con Magnolia por ahí, pobrecita, que tiene mucho sueño, son muchas horas de vuelo”, comenzó diciendo Vicuña en medio del evento Un Sol para los Chicos.

Foto: Captura (eltrece)

Sin embargo, cuando le consultaron si los chicos regresarán a Turquía, Vicuña dio que hablar con su expresión y cerró, algo dudoso: “Eso es algo que se resuelve ahí en familia, pero sí”.

¿Cómo estará el vínculo entre Benjamín Vicuña y la China Suárez?

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

LA CHINA SUÁREZ COMPARTIÓ UNA TIERNA POSTAL DE SUS HIJOS EN TURQUÍA ANTES DEL REGRESO DE AMANCIO Y MAGNOLIA

En medio del conflicto silencioso con Benjamín Vicuña por el viaje de sus hijos a Turquía, Eugenia “la China” Suárez compartió en sus redes sociales una foto donde se puede ver a Rufina, Magnolia y Amancio abrazados, sonrientes y disfrutando de una noche especial.

La actriz acompañó la postal con tres corazones rosas, dejando claro que el amor de sus hijos es su refugio más firme, a poco de que los menores de sus pequeños vuelvan a la Argentina.

Según había informado Guido Záffora en El Diario de Mariana, la madre de la China será la encargada de regresar a la Argentina junto a Magnolia y Amancio, los hijos que Suárez tuvo con Vicuña: “Ella viajó especialmente para acompañarlos de regreso”, detalló el panelista.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Por su parte, Rufina —fruto de la relación entre la China y Nicolás Cabré— se quedará en Turquía para iniciar el ciclo lectivo en un nuevo colegio: “Va a ir a una escuela cosmopolita, con una educación integral, autorizada por Cabré”, cerró Záffora.