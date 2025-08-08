Este viernes 8 de agosto por la noche, los hijos de la China Suárez —Rufina, Magnolia y Amancio— regresaron a la Argentina en un vuelo de Turkish Airlines proveniente de Estambul.

Los niños viajaron acompañados por su abuela, la pareja de esta y una niñera, confirmando así el retorno desde Turquía después de pasar dos semanas en la nueva casa que tienen la China y Mauro Icardi.

En el aeropuerto internacional de Ezeiza los esperaba Benjamín Vicuña, junto a su hijo Benicio, ansioso por ver a Magnolia y Amancio. Antes, el actor chileno habló con la prensa y negó haberle pedido a la China Suárez que borrara el polémico posteo en su contra.

Las fotos del regreso a la Argentina de los hijos de la China Suárez

Benjamín Vicuña con Amancio, Magnolia y Rufina en Ezeiza

Benjamín Vicuña con Amancio, Magnolia y Rufina en Ezeiza Por: MOVILPRESS

Benjamín Vicuña y Benicio en Ezeiza Por: MOVILPRESS

Benjamín Vicuña con Amancio, Magnolia y Rufina en Ezeiza

Por qué Rufina eligió volver al país con su papá Nicolás Cabré

La periodista Paula Varela había revelado más temprano en Intrusos que Rufina Cabré viajaba junto a sus hermanitos, lo que causó sorpresa porque la niña había decidido quedarse a vivir en Estambul junto a su mamá y su novio.

“Los más pequeños se quedan con Benjamín Vicuña, mientras que Rufina regresó a Argentina junto a su papá, Nicolás Cabré, quien volvió porque extrañaba y para aprovechar los días libres antes del inicio del colegio en Turquía, previsto para principios de septiembre”, informó Paula.

La China Suárez compartió una tierna postal de sus hijos en Turquía antes del regreso de Amancio, Rufina y Magnolia a la Argentina. Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Además, la periodista detalló la disposición en el avión: “En la fila 8 están los tres niños, con Rufina cuidando a los más pequeños junto a la niñera, y en la fila 2 viajan la mamá de Eugenia y su pareja”.

Respecto a Nicolás Cabré, la panelista Karina Iavícoli sumó información: “Existe la posibilidad de que Nicolás Cabré viaje a Turquía para acompañar a Rufina cuando ella regrese, tras una invitación de la China Suárez, lo cual aún está en evaluación”.