Como todos los años, eltrece y Unicef se unieron para presentar una nueva edición de Un Sol para los Chicos, el programa ómnibus que se realiza todos los meses de agosto, y allí Benjamín Vicuña presentó el proyecto “Un mundo en emergencia”.

Junto a Rafael Ramírez, representante de Unicef, el actor contó cómo el organismo aborda el tratamiento de diferentes tipos de emergencias a nivel global que afectan las vidas de millones de niños en un video conmovedor.

“Invertir en la infancia es la única manera de cambiar el mundo. La infancia es lo más importante. El derecho de un niño a la salud, a la educación, a tener padres y a disfrutar de la vida es fundamental”, señaló el actor, que es embajador de Unicef Chile hace 20 años.

Leé más:

EL VIDEO DE BENJAMÍN VICUÑA QUE MESTRA EL TRABAJO DE UNICEF EN “UN MUNDO EN EMERGENCIA”

“¿Cómo se llegó a esta situación? Bombardeos, terremotos, inundaciones, hambruna. Millones de niños y niñas están en peligro, y en un segundo lo pierden todo: su familia, su casa, su escuela, su infancia”, comenzó Benjamín.

“Luchan por sobrevivir. Crecen con miedo. Miedo por lo que vivieron. Miedo a un presente aterrador y a un futuro incierto. ¿Cómo podemos ser indiferentes? Son solo chicos que tienen que crecer, jugar, aprender, soñar con un mundo mejor. Pensalo un momento: si fueran tus hijos, tus sobrinos, si tu casa se viniera abajo por un terremoto. Si quedaras atrapado en medio de un conflicto. ¿Cómo los protegerías?”, agregó’ el actor.

“Quién estaría ahí para ayudarlos? ¿Quién se arriesgaría para darles abrigo, comida, refugio? Con tu apoyo. Unicef puede estar presente cada día. Ayudando a los chicos en todo el mundo. En las situaciones más difíciles. Brindando lo urgente: agua, alimento, un lugar seguro. Y también lo esencial: apoyo emocional, educación, esperanza”, cierra el tremendo alegato de Bejmamín.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.