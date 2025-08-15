Después de 281 días de inactividad por una lesión en la rodilla, Mauro Icardi regresó oficialmente a las canchas y lo hizo de la mejor manera: con gol.

Este viernes 15 de agosto, en la primera fecha de la liga turca, el delantero del Galatasaray ingresó en el segundo tiempo y, en pocos minutos, marcó el 3-0 definitivo ante el Karagumruk.

El mensaje de la China Suárez para Mauro Icardi

Tras el triunfo, Eugenia “la China” Suárez publicó en redes sociales un emotivo mensaje para su pareja:

“Quisieron humillarte y hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”, escribió la actriz, acompañando sus palabras con fotos del futbolista en el partido.

La cinta de capitán con una dedicatoria muy especial

Mauro Icardi. Foto: Instagram @mauroicardi

Desde el campo de juego, Icardi mostró la cinta de capitán personalizada, donde se leían los nombres de sus hijas, Francesca e Isabella, y también el de la China Suárez.

En declaraciones posteriores, el delantero explicó:

“Tengo el nombre de mis hijas y de mi pareja, que es la que me acompañó todo este tiempo. Desde el día de la operación hasta hoy, fue la que estuvo a mi lado y me ayudó en cada momento difícil”.

Icardi también destacó que la cinta fue pensada para una ocasión especial:

“Obviamente a mis hijas porque son mis hijas, y por el amor que les tengo. Este era un día especial e hicimos esta cinta especial para ellas”.

Con este regreso soñado, Mauro Icardi no solo volvió a competir después de casi nueve meses, sino que lo hizo reafirmando su vínculo con la China Suárez y dedicando su gol a las personas más importantes de su vida.