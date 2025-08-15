Mauro Icardi regresó al campo de juego después de 281 días de inactividad por una lesión, y lo hizo con un gol a los seis minutos de su ingreso con la camiseta del Galatasaray. La hazaña desató la locura de los hinchas, y también la emoción de Eugenia “la China” Suárez.

En sus historias de Instagram, la actriz y cantante no ocultó lo que le generó el talento de su pareja: “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”, escribió junto a una foto de Icardi sonriendo.

Pero eso no fue todo. La China también compartió un video en el que se ve al delantero entrando a la casa que comparten en Turquía, todavía con la euforia del partido, en una escena cargada de complicidad y cariño.

MAURO ICARDI REPITIÓ CON LA CHINA SUÁREZ LA MISMA RUTINA QUE TENÍA CON WANDA NARA

No se detienen. Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez parecen disfrutar al máximo de mostrar cada detalle de su vida juntos, algo que contrasta con el bajo perfil que ambos solían tener en el pasado. Desde que oficializaron su romance, tras la escandalosa ruptura del futbolista con Wanda Nara, las redes sociales de la pareja se llenaron de postales de viajes, paseos y lujos.

Ahora, un nuevo video de Instagram encendió la polémica. Icardi grabó a la actriz pedaleando por un paisaje soñado y acompañó la escena con la frase: “Paseando por el Bósforo con mi princesa”.

Hasta ahí, todo parecía un gesto romántico más… pero los usuarios de las redes no dejaron pasar un detalle: el delantero ya había compartido exactamente el mismo plan con Wanda en reiteradas ocasiones. Las comparaciones no tardaron en llegar, y muchos interpretaron el gesto como una “mojada de oreja” para su ex.

