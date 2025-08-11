Mauro Icardi y Wanda Nara atraviesan uno de los momentos más tensos desde su separación, y en las últimas horas salieron a la luz datos impactantes sobre el vínculo del futbolista con sus hijas Isabella y Francesca.

En su ciclo digital, Juan Etchegoyen reveló información que encendió la polémica: “Quiero contarles novedades muy fuertes que involucran a Mauro Icardi y Wanda Nara en medio de una batalla judicial feroz. Hoy voy a decirles, entre otras cosas, cuánto dinero debe Mauro en concepto de obra social y cuota alimentaria, y no van a poder creer el monto. Las hijas de Mauro se cansaron y le soltaron la mano a su papá”.

Los looks en total white de Mauro Icardi y sus hijas. (Foto: Instagram/@mauroicardi)

LA DEUDA DE MAURO ICARDI CON SUS HIJAS Y WANDA NARA

Según el periodista, las niñas tomaron una drástica decisión: Isabella y Francesca bloquearon de WhatsApp a Mauro Icardi tras enterarse de que los hijos de Eugenia Suárez, en Turquía, usaban sus pertenencias.

A esto se suma el resentimiento que sienten por la ausencia constante de su padre y otros desplantes que no le perdonan.

Etchegoyen fue más allá y detalló el punto económico: “Lo que me dicen es que Mauro Icardi debe 450 mil dólares entre obra social y cuota alimentaria impaga durante estos meses. Es una cifra descomunal, y Wanda lo ha expuesto varias veces, aunque no tanto como podría por el número que es”.