Después de una larga recuperación por una lesión, Mauro Icardi volvió a las canchas con la camiseta del Galatasaray y lo hizo a lo grande: apenas seis minutos después de su ingreso, marcó un gol que desató la euforia de los hinchas. Entre ellos, una muy especial: la de su novia, Eugenia “La China” Suárez.

A través de sus historias de Instagram, la actriz y cantante expresó su orgullo con una dedicatoria encendida: “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”, escribió, junto a una foto del delantero sonriendo.

En otro posteo, la China celebró el debut soñado del futbolista tras meses de inactividad: “Mauro Icardi debutó, 281 días después de su lesión, y marcó a los 6 minutos. Capitán Icardi”, se pudo leer en la publicación junto a emojis de corazones y una carita emocionada.

El regreso del delantero no solo fue una fiesta en el estadio, sino también en las redes, donde la actriz dejó en claro que su apoyo es incondicional.

MAURO ICARDI REPITIÓ CON LA CHINA SUÁREZ LA MISMA RUTINA QUE TENÍA CON WANDA NARA

No se detienen. Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez parecen disfrutar al máximo de mostrar cada detalle de su vida juntos, algo que contrasta con el bajo perfil que ambos solían tener en el pasado. Desde que oficializaron su romance, tras la escandalosa ruptura del futbolista con Wanda Nara, las redes sociales de la pareja se llenaron de postales de viajes, paseos y lujos.

Ahora, un nuevo video de Instagram encendió la polémica. Icardi grabó a la actriz pedaleando por un paisaje soñado y acompañó la escena con la frase: “Paseando por el Bósforo con mi princesa”.

Hasta ahí, todo parecía un gesto romántico más… pero los usuarios de las redes no dejaron pasar un detalle: el delantero ya había compartido exactamente el mismo plan con Wanda en reiteradas ocasiones. Las comparaciones no tardaron en llegar, y muchos interpretaron el gesto como una “mojada de oreja” para su ex.

¡Tremendo!