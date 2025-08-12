En el marco del estreno de Homo Argentum, la nueva película de Guillermo Francella, Benjamín Vicuña fue consultado por la prensa por su vínculo con la China Suárez tras el regreso de sus hijos en común de Turquía.

“El reecuentro con mis hijos fue hermoso, está todo bien. En lo personal estoy en un buen momento, estoy con Anita que está ahí, es un gran apoyo para mí, fueron momentos especiales de algo que en algún momento voy a poder decantar, entender y compartir”, dijo el actor.

Entonces, Benjamín dejó en claro cuáles son sus prioridades: “Pero no hay nada más que decir, ustedes lo vieron, ya pasó, lo importante se resuelve puertas adentro, el resto son cosas de redes sociales. Yo nunca jamás voy a hablar de la mamá de mis hijos, no lo hago en privado tampoco" .

Benjamín Vicuña habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Tenemos un tiempo largo separados en donde encontramos una manera armónica de relacionarnos, flexible, y es una pena que eso se rompió, somos todos responsables”, lanzó sin filtros y sobre su presente profesional cerró: “En lo laboral estoy empezando un nuevo proyecto”.

LA FUERTE ACUSACIÓN DE WANDA NARA A LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI

Wanda Narahabló conPuro Showy apuntó sin filtros contra Mauro Icardi y la China Suárez: “Muchas veces en el expediente hablan con mucha falta de respeto contra una mamá que cría cinco hijos sin tener en cuenta que hoy soy el sostén económico de mis hijos y de mi familia”.

Sobre su matrimonio con el futbolista y cómo está hoy en la Argentina, la conductora remarcó: “Yo estuve muy feliz 12 años. Creo que todo pasa por algo, estoy muy contenta con mi presente, viviendo en mi país con mis hijos y mi familia”.

Wanda Nara habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Hay que tratar de buscar el equilibrio y ojalá podamos tener un vínculo respetuoso por los chicos, no estoy de acuerdo con el bloqueo de llamadas que hubo pero yo no soy la responsable de todo”, sentenció apuntando a la actriz.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.