La noche del 14 de agosto, Wanda Nara regresó a Buenos Aires desde México, donde viajó para grabar Love is Blind junto a Darío Barassi.

Al llegar, las cámaras la interceptaron y registraron una insólita chicana relacionada con Amancio Vicuña, el hijo de la China Suárez, quien ya tiene un lugar asegurado en la nueva casa de Mauro Icardi en Turquía.

“¿Cómo viste la mudanza de Mauro? La China ya mostró su guardarropa”, le preguntó el notero de Puro Show a la conductora.

Sin ánimo de hablar de su exmarido ni de Suárez, Wanda contestó: “Creo que fui muy generosa compartiendo la situación en la que estábamos porque era pública, y de personas públicas, pero ahora vuelvo al país de trabajar”.

EL GRITO SOBRE AMANCIO VICUÑA QUE SORPRENDIÓ A WANDA NARA EN PLENA NOTA

Pese al intento de Nara de eludir el tema, el cronista retrucó: “En su casa nueva en Turquía, ¿la China tendrá algo tuyo? ¿Carteras?”.

“¡Qué sé yo! Yo me compré casi todo nuevo. Mis hijos crecieron. Mi mudanza la espero hace un año. Los talles ya no son los mismos”, respondió la mediática.

“‘¡Viva Amancio!’, dicen acá”, le comentó Santiago Riva Roy a Wanda, poniendo en escena el grito de una persona que la chicaneó con que toda la ropa que a sus hijos les quedó chica la podrá usar el hijo de la China Suárez.

En ese mismo y revoltoso marco, un hombre que pasó cerca de Nara le gritó: “¡Genia!”.

