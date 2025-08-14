A horas de que L-Gante anunciara su reconciliación con Tamara Báez para “apostar a la familia” y dejar atrás el camino de los excesos, pero por sobre todo el de su romance con Wanda Nara, ahora se supo que el cantante mantendría en realidad una doble vida.

En DDM, Mariana Fabbiani reparó en un mensaje que Tamara Báez publicó pidiendo “tiempo para sí misma”, a lo que Santiago Sposato respondió con que hay una “teoría conspirativa” sobre la influencer que se generó en el círculo íntimo de Elián.

“Hay una teoría conspirativa de parte de la familia de L-Gante que va contra Tamara Báez y la reconciliación”, adelantó el panelista, y agregó: “Supuestamente en un chat de la familia de Tamara hubo una frase que ella le habría dirigido a Thiago, su supuestamente expareja, que dice ‘vamos a recuperar la que perdimos en Cancún’”.

POR QUÉ ASEGURAN QUE L-GANTE ESTÁ EN UN TRIÁNGULO AMOROSO CON WANDA NARA Y TAMARA BÁEZ

En Ese sentido, Sposato recordó que hace algún tiempo Tamara Báez y Thiago Martínez fueron a Punta Cana y allí algo “no habría salido bien”. “Lo relacionan a cuestiones económicas”, explicó el panelista y agregó que la vuelta de Tamara con Elián habría sido “por conveniencia”.

“Yo no conozco a Thiago, no conozco la relación que tiene con Tamara, pero esto es lo que me dijeron de un lado”, se excusó Sposato, al tiempo que lanzaba un dato bomba sobre Wanda Nara: “¿Hoy es jueves? Antes del lunes vamos a tener noticias de ella y L-Gante juntos”.

Mariana recordó que ambas mujeres “se cruzaron de manera cordial el sábado en el teatro donde fueron a ver a la mamá de Elián”. “Me dijeron que a Wanda la sorprendió mucho por unos mensajes que tenía de Elián de hacía horas nada más. Como que le decía cosas muy lindas”, cerró Sposato.

