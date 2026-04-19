Mousse de chocolate: la receta francesa de Christophe Krywonis para que salga impresionante

La mousse de chocolate es uno de los postres más clásicos de la pastelería francesa y también uno de los más elegidos para preparar en casa cuando se busca una opción elegante y rendidora. En esta receta, el chef Christophe Krywonis propone una técnica sencilla que permite lograr una textura aireada y cremosa sin necesidad de gelatina ni crema.

El secreto está en el batido correcto de las claras y en incorporarlas en etapas, con movimientos envolventes. Ese paso es el que permite que la mousse de chocolate tome volumen y mantenga su estructura después del frío, logrando la textura liviana típica de la receta original francesa.

Christophe Krywonis, uno de los cocinero francés con fuerte arraigo en la Argentina.

Además, la preparación se acompaña con tejitas de naranja crocantes que aportan perfume cítrico y contraste con el chocolate, un detalle simple que transforma el postre en una opción ideal para ocasiones especiales.

Comensales 6 Ingredientes 200 g chocolate semiamargo

g chocolate semiamargo 6 Huevos

Huevos Una pizca sal

pizca sal 50 g almendras molidas, picadas gruesas

g almendras molidas, picadas gruesas 50 g manteca derretida

g manteca derretida 50 ml jugo de naranja natural

ml jugo de naranja natural 100 g azúcar impalpable

g azúcar impalpable 20 g harina

g harina ½ Naranja, su piel

Cómo preparar mousse de chocolate con la receta francesa de Christophe Krywonis. YouTube eltrece.

Procedimiento

Fundí el chocolate en el microondas o en baño de María. Reservá. Separá las claras de las yemas. Batí las claras a nieve con una pizca de sal. Batí las yemas junto con el chocolate derretido. Incorporá las claras a nieve en 3 etapas con movimiento envolvente. Verté la mousse en recipientes individuales o una fuente grande y llevá a la heladera por al menos 3 horas para que tome cuerpo. Para las tejitas de naranja, precalentá el horno a 150-160 grados (temperatura media-baja). En un bowl, integrá las almendras , la harina, el azúcar. Pelá la media naranja y sacale la parte blanca. Cortala en juliana y agregala a la mezla anterior, junto con el jugo de la naranja. Por último, sumá la manteca derretida y terminá de formar la masa. Dejá reposar 5 minutos. Sobre una fuente antiadherente o con plancha de silicona, disponé cucharadas de la masa formando círculos, bien separados entre sí para evitar que se peguen, porque la masa se esparcirá. Llevá al horno algunos minutos hasta que tomen color dorado. Retiralas y dejá enfriar solo un momento. Luego, con una espátula disponelas sobre un palo de amasar para que tomen forma mientras se enfrían. Serví la mousse decorada con las tejitas de naranja.

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