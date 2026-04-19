Mousse de chocolate: la receta francesa de Christophe Krywonis para que salga impresionante

La mousse de chocolate es uno de los postres más clásicos de la pastelería francesa y también uno de los más elegidos para preparar en casa cuando se busca una opción elegante y rendidora. En esta receta, el chef Christophe Krywonis propone una técnica sencilla que permite lograr una textura aireada y cremosa sin necesidad de gelatina ni crema.
El secreto está en el batido correcto de las claras y en incorporarlas en etapas, con movimientos envolventes. Ese paso es el que permite que la mousse de chocolate tome volumen y mantenga su estructura después del frío, logrando la textura liviana típica de la receta original francesa.
Además, la preparación se acompaña con tejitas de naranja crocantes que aportan perfume cítrico y contraste con el chocolate, un detalle simple que transforma el postre en una opción ideal para ocasiones especiales.
Ingredientes
- 200 g chocolate semiamargo
- 6 Huevos
- Una pizca sal
- 50 g almendras molidas, picadas gruesas
- 50 g manteca derretida
- 50 ml jugo de naranja natural
- 100 g azúcar impalpable
- 20 g harina
- ½ Naranja, su piel
Procedimiento
- Fundí el chocolate en el microondas o en baño de María. Reservá.
- Separá las claras de las yemas.
- Batí las claras a nieve con una pizca de sal.
- Batí las yemas junto con el chocolate derretido.
- Incorporá las claras a nieve en 3 etapas con movimiento envolvente.
- Verté la mousse en recipientes individuales o una fuente grande y llevá a la heladera por al menos 3 horas para que tome cuerpo.
- Para las tejitas de naranja, precalentá el horno a 150-160 grados (temperatura media-baja).
- En un bowl, integrá las almendras, la harina, el azúcar.
- Pelá la media naranja y sacale la parte blanca. Cortala en juliana y agregala a la mezla anterior, junto con el jugo de la naranja.
- Por último, sumá la manteca derretida y terminá de formar la masa. Dejá reposar 5 minutos.
- Sobre una fuente antiadherente o con plancha de silicona, disponé cucharadas de la masa formando círculos, bien separados entre sí para evitar que se peguen, porque la masa se esparcirá.
- Llevá al horno algunos minutos hasta que tomen color dorado. Retiralas y dejá enfriar solo un momento. Luego, con una espátula disponelas sobre un palo de amasar para que tomen forma mientras se enfrían.
- Serví la mousse decorada con las tejitas de naranja.
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