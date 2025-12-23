El mousse de chocolate es uno de esos clásicos que nunca pasa de moda, pero esta versión suma un giro moderno que realza los sabores. La combinación de chocolate semiamargo, crema bien aireada y claras batidas logra una textura liviana, mientras que la sal marina y la pimienta aportan contraste y profundidad.
Además, es una receta fácil: una vez armada, solo necesita frío. Al momento de servir, un toque de sal marina, unas gotas de aceite de oliva y listo. Un postre simple, pero con impronta gourmet.
Ingredientes
- 200 g de chocolate semiamargo.
- 3 huevos, separados en yemas y claras.
- 50 g de azúcar.
- 200 cc de crema de leche.
- Una cda de esencia de vainilla.
- 2 cdas de sal marina.
- Una pizca de pimienta.
- Un chorrito de aceite de oliva.
Procedimiento
- Derretir el chocolate en microondas o en un recipiente resistente al calor a baño María.
- Batir las yemas de huevo con el azúcar hasta que se vea una crema pálida y cremosa. Agregar esencia de vainilla.
- Mezclar el chocolate con la mezcla de yemas y azúcar hasta que quede homogéneo.
- En un bowl, batir la crema de leche hasta que forme picos suaves. Incorporarla suavemente a la mezcla de chocolate y yemas.
- En otro bowl, batir las claras hasta que se formen picos firmes.
- Añadir una pequeña cantidad de clara batidas a la mezcla de chocolate para aligerarla; luego, incorporar el resto con movimientos envolventes, teniendo cuidado de no perder demasiado aire.
- Llevar a la heladera durante 3 horas como mínimo.
- Para servir, colocarle un chorrito de aceite de oliva, pimienta y sal marina.
