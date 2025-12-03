El pan dulce y el budín inglés son dos infaltables de la Navidad argentina, y cuando se preparan en casa, el aroma que dejan en la cocina ya es parte de la fiesta. Esta versión de Cami Homs propone un pan dulce tierno, bien perfumado y con dos variantes de relleno —frutas y chocolate— para que cada uno elija su favorito.

El budín inglés, por su parte, llega con frutas maceradas, frutos secos y un glaseado clásico que corona la preparación. Es húmedo, aromático y perfecto para cortar en rodajas generosas. Con estas dos recetas tradicionales, la mesa navideña arranca con sabor asegurado.

Pan dulce

Ingredientes

Para 2 unidades de 1 kg

Para la esponja:

125 cc de leche

150 g de harina 0000

15 g de levadura fresca

Para el amasijo:

400 g de harina 0000

100 g de azúcar

25 g de miel

25 g de levadura fresca

50 cc de leche

2 huevos

3 yemas

150 g de manteca

10 g de sal

Esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

2 moldes de 1 kg

Para el relleno de frutas:

100 g de fruta abrillantada

50 g de pasas de uva

50 g de castañas de cajú

25 g de cerezas al marrasquino

25 g de almendras

63 ml de coñac

250 g de azúcar impalpable (glaseado)

Jugo de 1/2 naranja

Cerezas y frutas para decorar

Para el relleno de chocolate:

200 g de chocolate

150 g de chocolate cobertura

Frutas secas c/n

Cami Homs, preparando un pan dulce. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Para la esponja, integrar los ingredientes y reservar en un bowl. Para la masa, armar una corona con la harina, la sal en los bordes, la miel, las yemas, los huevos, el azúcar, la esencia, la levadura fresca y la leche. Integrar de a poco todo, agregar la ralladura e incorporar la esponja. Seguir trabajando la masa y cuando se despegue de la mesada, incorporar la manteca. Amasar y luego dejar fermentar por dos horas. Estirar la masa de manera rectangular, cortar en dos y colocar las frutas en una mitad y el chocolate en la otra. Mezclar bien. Formar bollos y colocar en los moldes. Dejar fermentar hasta que la masa supere unos 2 cm el borde del molde. Pintar con doradura y hornear a 160° durante 30 a 35 minutos. Dejar enfriar y terminar con glaseado (mezclar jugo de naranja y azúcar impalpable). Decorar con chocolate, cerezas al marrasquino y frutas secas.

Budín inglés

Ingredientes

200 g de manteca

Ralladura de 1 limón

100 g de frutas abrillantadas

200 g de azúcar

150 g de pasas rubias y negras

150 g de frutas secas (almendras, nueces, avellanas)

1 cda de miel

300 g de harina

4 huevos

100 cc de ron

100 g de cerezas confitadas

15 g de polvo leudante

1 pizca de sal

Para la decoración:

Azúcar impalpable c/n

Jugo de limón c/n

Cerezas c/n

Hojas de muérdago c/n

Procedimiento

Macerar las frutas con el coñac 24 horas antes de preparar el budín. Batir la manteca pomada con el azúcar, la miel y la ralladura hasta formar una crema. Incorporar los huevos de a uno sin dejar de batir. Tamizar la harina con el polvo leudante y sumar a la preparación con movimientos envolventes. Tamizar las frutas maceradas para retirar el líquido y espolvorearlas con dos cucharadas de harina extra. Integrarlas a la mezcla. Volcar en un molde savarín. Hornear a 170 °C durante 55 a 60 minutos. Dejar enfriar 5 minutos en el molde, desmoldar y dejar enfriar por completo. Glasear y decorar.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/