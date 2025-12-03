El pan dulce y el budín inglés son dos infaltables de la Navidad argentina, y cuando se preparan en casa, el aroma que dejan en la cocina ya es parte de la fiesta. Esta versión de Cami Homs propone un pan dulce tierno, bien perfumado y con dos variantes de relleno —frutas y chocolate— para que cada uno elija su favorito.
El budín inglés, por su parte, llega con frutas maceradas, frutos secos y un glaseado clásico que corona la preparación. Es húmedo, aromático y perfecto para cortar en rodajas generosas. Con estas dos recetas tradicionales, la mesa navideña arranca con sabor asegurado.
Pan dulce
Ingredientes
Para 2 unidades de 1 kg
Para la esponja:
- 125 cc de leche
- 150 g de harina 0000
- 15 g de levadura fresca
Para el amasijo:
- 400 g de harina 0000
- 100 g de azúcar
- 25 g de miel
- 25 g de levadura fresca
- 50 cc de leche
- 2 huevos
- 3 yemas
- 150 g de manteca
- 10 g de sal
- Esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- 2 moldes de 1 kg
Para el relleno de frutas:
- 100 g de fruta abrillantada
- 50 g de pasas de uva
- 50 g de castañas de cajú
- 25 g de cerezas al marrasquino
- 25 g de almendras
- 63 ml de coñac
- 250 g de azúcar impalpable (glaseado)
- Jugo de 1/2 naranja
- Cerezas y frutas para decorar
Para el relleno de chocolate:
- 200 g de chocolate
- 150 g de chocolate cobertura
- Frutas secas c/n
Procedimiento
- Para la esponja, integrar los ingredientes y reservar en un bowl.
- Para la masa, armar una corona con la harina, la sal en los bordes, la miel, las yemas, los huevos, el azúcar, la esencia, la levadura fresca y la leche.
- Integrar de a poco todo, agregar la ralladura e incorporar la esponja.
- Seguir trabajando la masa y cuando se despegue de la mesada, incorporar la manteca.
- Amasar y luego dejar fermentar por dos horas.
- Estirar la masa de manera rectangular, cortar en dos y colocar las frutas en una mitad y el chocolate en la otra. Mezclar bien.
- Formar bollos y colocar en los moldes.
- Dejar fermentar hasta que la masa supere unos 2 cm el borde del molde.
- Pintar con doradura y hornear a 160° durante 30 a 35 minutos.
- Dejar enfriar y terminar con glaseado (mezclar jugo de naranja y azúcar impalpable).
- Decorar con chocolate, cerezas al marrasquino y frutas secas.
Budín inglés
Ingredientes
- 200 g de manteca
- Ralladura de 1 limón
- 100 g de frutas abrillantadas
- 200 g de azúcar
- 150 g de pasas rubias y negras
- 150 g de frutas secas (almendras, nueces, avellanas)
- 1 cda de miel
- 300 g de harina
- 4 huevos
- 100 cc de ron
- 100 g de cerezas confitadas
- 15 g de polvo leudante
- 1 pizca de sal
Para la decoración:
- Azúcar impalpable c/n
- Jugo de limón c/n
- Cerezas c/n
- Hojas de muérdago c/n
Procedimiento
- Macerar las frutas con el coñac 24 horas antes de preparar el budín.
- Batir la manteca pomada con el azúcar, la miel y la ralladura hasta formar una crema.
- Incorporar los huevos de a uno sin dejar de batir.
- Tamizar la harina con el polvo leudante y sumar a la preparación con movimientos envolventes.
- Tamizar las frutas maceradas para retirar el líquido y espolvorearlas con dos cucharadas de harina extra. Integrarlas a la mezcla.
- Volcar en un molde savarín.
- Hornear a 170 °C durante 55 a 60 minutos.
- Dejar enfriar 5 minutos en el molde, desmoldar y dejar enfriar por completo.
- Glasear y decorar.
