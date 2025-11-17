Cami Homs comparte su receta para preparar los alfajores marplatenses más ricos, esos de tapita blanda, relleno generoso y baño de chocolate que se derrite en la boca. Con ingredientes simples y un paso a paso fácil de seguir, se logra un resultado que no tiene nada que envidiarle a las confiterías de la costa.
Perfectos para una merienda de domingo o para sorprender a alguien con algo hecho en casa, estos alfajores combinan una masa suave con el sabor intenso del cacao y un relleno de dulce de leche que se roba todo el protagonismo. Una receta para repetir todo el año.
Ingredientes para los alfajores marplatenses de chocolate
- Un huevo.
- 200 g de manteca.
- 150 g de azúcar.
- 400 g de harina 0000.
- 100 g de almidón de maíz.
- 20 g de cacao.
- Una cdta de bicarbonato de sodio.
- Una cda de polvo de hornear.
- Una cdta de esencia de vainilla.
- 2 cdas de miel.
- Dulce de leche para rellenar.
Para la cobertura:
- 200 g de chocolate cobertura.
- 200 g de manteca.
Procedimiento
- En un bowl, batir la manteca pomada junto al azúcar y la esencia de vainilla.
- Agregar la miel y el huevo, y batir hasta integrarlo.
- Incorporar todos los secos (harina, cacao, bicarbonato, polvo de hornear, azúcar y almidón de maíz) y mezclar todo hasta obtener una masa.
- Envolver la masa en film y llevar a la heladera por una hora.
- Estirar la masa espolvoreando con cacao hasta llegar a 2 cm de espesor.
- Cortar con molde de aproximadamente 5 cm de diámetro y hornear las tapitas a 170° durante 10 minutos.
- Dejar que se enfríen, rellenarlas con dulce de leche y bañarlas con la ganache lograda con el chocolate y la manteca.
