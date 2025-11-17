Cami Homs comparte su receta para preparar los alfajores marplatenses más ricos, esos de tapita blanda, relleno generoso y baño de chocolate que se derrite en la boca. Con ingredientes simples y un paso a paso fácil de seguir, se logra un resultado que no tiene nada que envidiarle a las confiterías de la costa.

Perfectos para una merienda de domingo o para sorprender a alguien con algo hecho en casa, estos alfajores combinan una masa suave con el sabor intenso del cacao y un relleno de dulce de leche que se roba todo el protagonismo. Una receta para repetir todo el año.

Ingredientes para los alfajores marplatenses de chocolate

Un huevo.

200 g de manteca.

150 g de azúcar.

400 g de harina 0000.

100 g de almidón de maíz.

20 g de cacao.

Una cdta de bicarbonato de sodio.

Una cda de polvo de hornear.

Una cdta de esencia de vainilla

2 cdas de miel.

Dulce de leche para rellenar.

Para la cobertura:

200 g de chocolate cobertura.

200 g de manteca.

Cami Homs cocinó los mejores alfajores marplatenses. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

En un bowl, batir la manteca pomada junto al azúcar y la esencia de vainilla. Agregar la miel y el huevo, y batir hasta integrarlo. Incorporar todos los secos (harina, cacao, bicarbonato, polvo de hornear, azúcar y almidón de maíz) y mezclar todo hasta obtener una masa. Envolver la masa en film y llevar a la heladera por una hora. Estirar la masa espolvoreando con cacao hasta llegar a 2 cm de espesor. Cortar con molde de aproximadamente 5 cm de diámetro y hornear las tapitas a 170° durante 10 minutos. Dejar que se enfríen, rellenarlas con dulce de leche y bañarlas con la ganache lograda con el chocolate y la manteca.

