Los alfajores siempre tienen ese encanto especial que los vuelve el centro de cualquier mesa dulce, pero esta versión que propone Cami Homs lleva la receta a otro nivel. Con dos masas distintas -una de pistacho y otra de nuez- y rellenos que combinan dulce de leche y ganache de chocolate blanco, logra un equilibrio perfecto entre lo tradicional y lo sofisticado.

Además de ser atractivos y deliciosos, estos alfajores caseros son una buena excusa para animarse a probar sabores nuevos sin perder el espíritu artesanal. El contraste de texturas, el perfume de los frutos secos y el toque cremoso del relleno los convierten en una propuesta ideal para quienes disfrutan de la pastelería con un toque diferente.

Ingredientes

Para la masa de nuez:

500 g de harina 0000

1 cdta de cacao en polvo (solo para los de nuez)

250 g de manteca

200 g de azúcar

1 cdta de esencia de vainilla

2 huevos

200 g de nueces

Para el relleno de nuez:

1 kg de dulce de leche

Para la masa de pistacho:

500 g de harina 0000

250 g de manteca

200 g de azúcar

1 cdta de esencia de vainilla

2 huevos

200 g de pistacho

Para el relleno de pistacho:

200 g de chocolate blanco

100 g de crema de leche

100 g de pistacho picado

Cami Homs y su receta gourmet de alfajores de pistacho. Foto. Cucinare TV

Procedimiento

Hacer un arenado con la harina, el cacao (solo para los de nuez), la manteca y el fruto seco. Agregar el azúcar, los huevos y la esencia de vainilla. Formar una masa, envolver con papel film y llevar a la heladera por 30 minutos. Estirar la masa y cortar las tapitas con un cortante. Hornearlas a 170 °C durante 20 a 25 minutos. Para la ganache, llevar a hervor la crema de leche en una cacerola. Incorporar el chocolate blanco en trozos pequeños, derretirlo con una espátula y agregar los pistachos picados. Dejar enfriar la preparación y llevarla a la heladera por unos 60 minutos. Rellenar las tapas: usar dulce de leche para los alfajores de nuez y ganache de pistacho para los de pistacho.

