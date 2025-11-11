Los alfajores siempre tienen ese encanto especial que los vuelve el centro de cualquier mesa dulce, pero esta versión que propone Cami Homs lleva la receta a otro nivel. Con dos masas distintas -una de pistacho y otra de nuez- y rellenos que combinan dulce de leche y ganache de chocolate blanco, logra un equilibrio perfecto entre lo tradicional y lo sofisticado.
Además de ser atractivos y deliciosos, estos alfajores caseros son una buena excusa para animarse a probar sabores nuevos sin perder el espíritu artesanal. El contraste de texturas, el perfume de los frutos secos y el toque cremoso del relleno los convierten en una propuesta ideal para quienes disfrutan de la pastelería con un toque diferente.
Ingredientes
Para la masa de nuez:
- 500 g de harina 0000
- 1 cdta de cacao en polvo (solo para los de nuez)
- 250 g de manteca
- 200 g de azúcar
- 1 cdta de esencia de vainilla
- 2 huevos
- 200 g de nueces
Para el relleno de nuez:
- 1 kg de dulce de leche
- Para la masa de pistacho:
- 500 g de harina 0000
- 250 g de manteca
- 200 g de azúcar
- 1 cdta de esencia de vainilla
- 2 huevos
- 200 g de pistacho
Para el relleno de pistacho:
- 200 g de chocolate blanco
- 100 g de crema de leche
- 100 g de pistacho picado
Procedimiento
- Hacer un arenado con la harina, el cacao (solo para los de nuez), la manteca y el fruto seco.
- Agregar el azúcar, los huevos y la esencia de vainilla.
- Formar una masa, envolver con papel film y llevar a la heladera por 30 minutos.
- Estirar la masa y cortar las tapitas con un cortante.
- Hornearlas a 170 °C durante 20 a 25 minutos.
- Para la ganache, llevar a hervor la crema de leche en una cacerola.
- Incorporar el chocolate blanco en trozos pequeños, derretirlo con una espátula y agregar los pistachos picados.
- Dejar enfriar la preparación y llevarla a la heladera por unos 60 minutos.
- Rellenar las tapas: usar dulce de leche para los alfajores de nuez y ganache de pistacho para los de pistacho.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/