El perfil bajo de Luciano Castro de las últimas semanas contrasta con el de Sabrina Rojas, quien en pleno idilio romántico con José Chatruc se animó a blanquear qué siente el padre de sus dos hijos sobre su nueva relación.

Es que en tono broma, Rodrigo Lussich había afirmado que José Chatruc estaba atemorizado porque “tiene miedo de que Luciano Castro lo cag... a trompadas”.

“A Castro le chu... un hue... con quién esté”, replicó Rojas.

Qué dijo Luciano Castro del noviazgo de Sabrina Rojas con José Chatruc

La madre de los dos hijos menores del actor habló con Intrusos.

A su vez, Sabrina Rojas insistió en que nunca le cayó bien Griselda Siciliani, aseguró desconocer si Luciano Castro está en pareja y remató: “Mientras sea buen papá no me importa si está con Griselda Siciliani, Flor Vigna o la guapa”.

La declaración fue a cuento de que Sabrina admitió enIntrusos que también su vínculo familiar ahora es bueno porque “tenemos semanas hermosas, otras odiosas, y hoy estamos en paz”.

El posteo de Sabrina Rojas dedicado a José Chatruc

Sabrina Rojas: la salud de Luciano Castro

Por otra parte, la salud de Luciano Castro fue motivo de preocupación en el último tiempo, dado que luego de separarse de Griselda Siciliani en pleno escándalo mediático decidió internarse en un centro de salud mental, y ahora Sabrina Rojas actualizó su estado.

“Está mejor”, afirmó la madre de Fausto y Esperanza Castro.

Acto seguido blanqueó por qué no se explayó al respecto: “Tiene que ver mucho con su intimidad”.