En medio de un momento personal delicado, Luciano Castro cumplió 51 años. El actor, que recientemente atravesó una crisis emocional y decidió internarse voluntariamente para cuidar su salud mental, fue sorprendido por un tierno mensaje de Cris Morena.

La reconocida productora, que le dio su primera oportunidad en la televisión, usó sus redes sociales para saludarlo y compartir imágenes de los comienzos de Castro en “Jugate Conmigo”.

“¡Feliz cumple, Lu! Espero que estés abrazadísimo a toda la gente que te quiere en este día tan especial…”, escribió Cris Morena, acompañando el mensaje con un video donde el actor recordaba a su familia como uno de sus pilares fundamentales.

Luciano Castro cumple 51 años: el tierno saludo de Cris Morena

La frase final de la productora, “Yo te abrazo siempre”, fue interpretada por muchos seguidores como un gesto de apoyo en este momento sensible que atraviesa el actor.

El saludo de Cris Morena a Luciano Castro en su cumpleaños 51. Captura: Instagram bycrismorena

El difícil presente de Luciano Castro

El cumpleaños de Castro llegó después de semanas complicadas. El actor quedó en el centro de la escena tras la difusión de chats y audios con una joven española, que habrían evidenciado una infidelidad a Griselda Siciliani.

La protagonista de “Envidiosa” decidió terminar la relación y alejarse de la exposición pública.

Griselda Siciliani y Luciano Castro. Captura: La mañana con Moria - eltrece

Afectado por la ruptura y el escándalo, Castro optó por internarse para enfocarse en su salud mental. Tras recibir el alta, rompió el silencio en una entrevista con Moria Casán, donde habló abiertamente sobre su situación: “Mis problemas son emocionales. Nada más. Pedí ayuda y por suerte la tuve rápido. Hubo gente que me llevó al mejor lugar que me pudieron haber llevado para empezar a sanarme”, confesó.