Después de varios días de silencio y tras su internación voluntaria en un centro terapéutico, Luciano Castro volvió a aparecer públicamente y habló de uno de los momentos más sensibles que atravesó: la conversación que tuvo con sus hijos.

El actor, de 50 años, decidió pedir ayuda profesional para cuidar su salud mental luego de la fuerte exposición mediática que generó su separación de Griselda Siciliani, en medio de rumores de infidelidad que sacudieron al mundo del espectáculo.

En una comunicación telefónica con Moria Casán para el ciclo La Mañana con Moria, el actor contó cómo fue la charla que mantuvo con sus hijos luego de salir del centro terapéutico: “A ellos ya les dije todo. Saben la verdad”, aseguró el actor, dejando en claro que eligió hablar con total sinceridad con su familia en este momento delicado.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

Sobre su hijo mayor, Mateo Castro, de 24 años, Luciano destacó el rol clave que tuvo durante este proceso personal: “Me acompañó muchísimo en esta misión. Me dijo que estaba orgulloso de mí”, reveló, visiblemente conmovido.

Además, el actor contó que también tuvo una charla profunda con sus hijos más chicos, Fausto Castro y Esperanza Castro, frutos de su relación con Sabrina Rojas: “A ellos les dije todo porque tienen que saberlo. Me acompañan y no tengo nada más para decirles. Ahora toca hacer”, cerró Luciano, marcando que el foco ahora está puesto en seguir adelante y reconstruirse tras una etapa difícil.

SE SUPO LA VERDADERA RAZÓN POR LA QUE LUCIANO CASTRO DECIDIÓ INTERNARSE EN UN CENTRO TERAPÉUTICO

La internación de Luciano Castro en un centro terapéutico generó todo tipo de especulaciones en las últimas semanas. Rumores, versiones cruzadas y teorías sobre una supuesta crisis personal circularon con fuerza. Pero ahora se conoció la verdadera razón detrás de su decisión.

Fue Paula Varela quien, al aire de Intrusos, contó detalles de una charla privada que mantuvo con el actor días antes de que comenzara el tratamiento.

Según relató la panelista, Castro estaba absolutamente consciente de su situación y decidido a priorizar su bienestar: “Yo cuando me lo encontré me dijo que él entendía perfecto lo que le pasaba. Me dijo ‘Yo soy esto, soy lo otro, pero yo me voy a internar’”, reveló.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

Lejos de tratarse de una reacción impulsiva, la decisión fue meditada y con un objetivo claro: estar bien. De acuerdo al testimonio de la Paula, el actor quería llegar en óptimas condiciones a sus próximos compromisos laborales y, sobre todo, a su rol como padre.

“Me dijo que tenía que grabar la segunda temporada de una serie de plataforma. Incluso me comentó que habló mucho con Carla para construir su personaje”, contó en referencia a Carla Peterson.

“‘Antes de grabar, yo quiero estar bien para grabar, quiero estar bien para mis hijos, y me voy a internar’”.

Pero lo más fuerte vino después. Siempre según Varela, Luciano fue contundente: “'Antes de grabar, yo quiero estar bien para grabar, quiero estar bien para mis hijos, y me voy a internar’”, detalló. Una frase que, según la periodista, pronunció “con mucha determinación”.

Por último, Paula aportó un dato clave: esta no sería la primera vez que el actor recurre a ayuda profesional: “Después me enteré que él otras veces, si bien no se ha internado, ha pasado procesos con psiquiatra, con psicólogo. Lo viene intentando hace rato”, cerró.