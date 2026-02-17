Pablo Echarri se refirió a la situación de Luciano Castro, quien se encuentra internado en un centro de recuperación tras la última infidelidad a Griselda Siciliani, con quien ya no está en pareja. En diálogo con Intrusos, el actor dejó en claro el vínculo de amistad que los une y cómo acompaña a su colega en este momento delicado.
“Es mi amigo y sabe que yo estoy acá siempre, siempre. Espero que esté atravesando este momento de la mejor forma posible”, comenzó diciendo el marido de Nancy Dupláa en el ida y vuelta con el programa de América.
Luego, contó cómo se comunicó Luciano con él en plena rehabilitación: “Hoy me mandó un mensaje a través de Dolly y ahí me di cuenta que estaba bien, más allá de lo que está atravesando, que está bien. Nos declaramos el amor que nos tenemos y lo banco a muerte”, expresó visiblemente conmovido.
LA REFLEXIÓN DE PABLO ECHARRI SOBRE LA SITUACIÓN DE LUCIANO CASTRO
Pablo Echarri también se refirió al contexto mediático que rodea a Luciano Castro y la presión que sienten los famosos ante la exposición pública: “Parece que hay una situación muy compleja la que estamos viviendo, donde hay una sed de sangre, entre comillas, de escándalos”.
“O de maltratar, de apalear, pisotear o de hacer leña hoy de la sociedad, como un gusto por eso que no me gusta para nada”, reclamó el actor indignado por las polémicas y los escándalos que rodean a su amigo y colega en la actualidad.
