En medio del impacto por su separación de Griselda Siciliani, Luciano Castro decidió internarse por voluntad propia. Y aunque eligió no hablar públicamente, fue Moria Casán quien reveló sus palabras tras mantener una conversación privada con el actor.

En La Mañana con Moria, la conductora contó que Castro la autorizó a hacer públicos sus textuales. “A mí me dijo que yo soy la voz para decir esto porque él no habló nunca con nadie”, aseguró.

Según relató la One, el actor fue claro sobre su decisión: “Me dijo: ‘Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien’”. También explicó que pudo hablar con él “el rato que puede tener el celular” y que lo notó contenido y enfocado en su recuperación.

Captura de eltrece, La Mañana con Moria.

POR QUÉ SE INTERNÓ LUCIANO CASTRO

“Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”, agregó Moria al aire por eltrece.

Además, contó que Castro no está solo en este proceso: “Luciano está con otro actor y bailarín, Julián Sierra. Los dos se están acompañando. Él me dijo que haga visible su voz”.

Casán remarcó que se trata de una decisión personal del actor: “Luciano se internó por voluntad propia. Es una decisión que tomó él”.

Por último, reveló el costado más sensible de la charla: “Luciano me dijo que lo que más extraña es a Griselda y que necesita estar bien con sus hijos”.