Luciano Castro atraviesa un momento difícil y, según reveló Pepe Ochoa en LAM, el actor tomó la decisión de internarse por voluntad propia. Tras acceder a información exclusiva, el panelista brindó detalles de la situación que estaría viviendo el ex de Griselda Siciliani tras el escándalo mediático que marcó su vida en los últimos tiempos.

“Nos llegó el dato de que existió una conversación entre Luciano y Griselda, donde él le dijo que no daba más, que quería internarse para poder estar mejor”, comenzó diciendo Pepe, explicando que la data la venía siendo trabajada desde hacía más de una semana.

El distanciamiento con Griselda, sumado a la exposición pública de su vida privada, habrían afectado profundamente al actor. Según Ochoa, desde que Griselda decidió dejarlo, Luciano comenzó a atravesar días muy oscuros: “Él no la estaba pasando nada bien, ni en relación a la exposición ni al distanciamiento con Griselda. No estaba bien Luciano. Para nada”.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

A lo largo de la conversación, Pepe también recordó las palabras del propio actor, quien había expresado cómo los medios le impactaban de una forma muy profunda: “Él hablaba de que se veía en memes, y eso lo afectaba muchísimo. Le generaba mucha ira, porque, como él decía, todo lo que construye lo termina destruyendo”.

En cuanto a su decisión de internarse, Ochoa aclaró que no se trata de un tema relacionado con adicciones ni con problemas de salud mental graves: “Él está internado en un centro terapéutico, donde reciben tratamientos grupales y actividades que lo ayudan a cambiar su situación actual”, explicó.

Luciano, según su entorno, siente que ha perdido el amor de su vida y que ha causado dolor a las personas que más quiere. Esto lo llevó a tomar la determinación de buscar ayuda profesional: “Él siente que todo lo que construye lo destruye, y que a todos los que ama los aleja. Está viviendo un infierno”.

La decisión de internarse, según Pepe, también se basó en una promesa que Luciano le hizo a Griselda: “En las últimas conversaciones con ella, le prometió que se internaría y se trataría porque él sentía que no podía más”, cerró.

SABRINA ROJAS CONTÓ CÓMO VIVIÓ EL ESCÁNDALO CON LUCIANO CASTRO CUANDO ESTABAN JUNTOS: “ESTABA ROTA, PERO...”

Sabrina Rojas volvió a abrir su corazón y esta vez habló de lo que sintió cuando decidió salir públicamente a hablar del escándalo con Luciano Castro cuando estaban juntos. En vivo en Sálvese Quien Pueda, la conductora hizo una reflexión profunda sobre el cuidado, el desgaste emocional y el precio personal que pagó al exponerse.

"No supieron los años que yo pasé. No me vieron rota. Ni siquiera me vieron rota el día que me senté en Intrusos. Yo estaba rota”, comenzó diciendo Sabrina sobre aquella época donde había quedado envuelta en un escándalo con el padre de sus hijos.

A pesar de eso, decidió mostrarse entera: “Respiré profundo y dije: ‘con la frente en alto, me siento y bajo un poco todas las aguas’, porque eran una locura, que a mí me avergonzaban y que no estaban bien. Pero yo estaba rota, lo que pasa es que no me muestro rota”.

Foto: Captura (América)

“Siempre uno se pone del lado del que se manda cag... una, dos, tres, cuatro, cinco veces y después llora”, siguió.

Y cerró con una reflexión demoledora sobre el amor y las oportunidades perdidas: “Cuando no cuidás al gran amor de tu vida, ni antes ni ahora, y encima si tenés la posibilidad de reencontrarte… hay algo que decís: ‘o necesitás ayuda o sos mala persona’, porque no te podés equivocar tanto”.