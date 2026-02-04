Sarah Borrell compartió en su cuenta de Instagram una imagen tomada desde el interior de un avión y lanzó una pregunta que encendió las especulaciones: “¿A dónde voy a ir?”. Entre las opciones, incluyó a Argentina

Esto bastó para que los rumores sobre un posible reencuentro con Luciano Castro volvieran a explotar.

Sin confirmaciones oficiales, la posibilidad de que Borrell viaje al país se instaló con fuerza y reactivó el debate sobre la vida privada de Castro, que viene de atravesar un escándalo por su infidelidad a Griselda Siciliani.

El posteo de Sarah Borrell que lo cambió todo

La decisión de Sarah Borrell que salpica a Luciano Castro.

La publicación de Sarah Borrell no pasó desapercibida. La encuesta en sus historias, con destinos como Argentina, Colombia, Estados Unidos y Panamá, disparó todo tipo de interpretaciones y sumó incertidumbre a una trama que ya venía cargada de polémica.

En medio del revuelo, Sarah Borrell optó por el silencio. No respondió a las versiones que la vinculaban con Castro ni confirmó si su destino era la Argentina.

Quién es Sarah Borrell, la tercera en discordia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Sarah Borrell (Foto: Instagram @sarah.borrell)

El espectáculo argentino se revolucionó a principios de enero por los rumores de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, luego confirmados por la protagonista de Envidiosa. El nombre de Sarah Borrell, una joven actriz y bailarina danesa de 28 años, apareció en el centro de la polémica tras la difusión de los audios que le envió el actor durante su estadía en Madrid.

Según contó Fernanda Iglesias en Puro Show, todo habría ocurrido en noviembre pasado, cuando Castro viajó a España para encabezar una temporada teatral. En ese contexto, el actor conoció a Sarah mientras almorzaba en un café donde ella trabajaba como camarera.

Sarah Borrell, la actriz que Luciano Castro sedujo a espaldas de Griselda Siciliani. (@sarah.borrell)

La propia Sarah Borrell relató cómo se dio el primer acercamiento: “Vino a hacer un brunch, charlamos un rato. A la semana volvió, se sentó afuera, pidió su jugo verde y volvimos a hablar”. La actriz aseguró que notó el interés de Castro desde el primer momento: “Ese día me miró mucho. Yo no soy tonta, noto cuando un hombre quiere algo más”.

Fernanda Iglesias en Puro Show: el chat de Luciano Castro con Sarah Borrell.

Durante la charla, el actor le preguntó de dónde era y a qué se dedicaba. “Le dije que de Dinamarca y que era actriz y bailarina. Él me dijo que también era actor. El primer beso fue después, él me besó primero”, confesó Sarah a Puro Show.

