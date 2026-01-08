El espectáculo argentino se revolucionó en las últimas horas por los rumores de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, luego confirmados por la protagonista de Envidiosa. El nombre de Sarah Borrell, una joven actriz y bailarina danesa de 28 años, apareció en el centro de la polémica tras la difusión de los audios que le envió el actor durante su estadía en Madrid.

Según contó Fernanda Iglesias en Puro Show, todo habría ocurrido en noviembre pasado, cuando Castro viajó a España para encabezar una temporada teatral. En ese contexto, el actor conoció a Sarah mientras almorzaba en un café donde ella trabajaba como camarera.

Sarah Borrell (Foto: Instagram @sarah.borrell)

Sarah Borrell (Foto: Instagram @sarah.borrell)

La propia Sarah Borrell relató cómo se dio el primer acercamiento: “Vino a hacer un brunch, charlamos un rato. A la semana volvió, se sentó afuera, pidió su jugo verde y volvimos a hablar”. La actriz aseguró que notó el interés de Castro desde el primer momento: “Ese día me miró mucho. Yo no soy tonta, noto cuando un hombre quiere algo más”.

Durante la charla, el actor le preguntó de dónde era y a qué se dedicaba. “Le dije que de Dinamarca y que era actriz y bailarina. Él me dijo que también era actor. El primer beso fue después, él me besó primero”, confesó Sarah Puro Show.

Sarah Borrell (Foto: Instagram @sarah.borrell)

Sarah Borrell (Foto: Instagram @sarah.borrell)

Sarah Borrell (Foto: Instagram @sarah.borrell)

Leé más:

Apareció otra supuesta amante de Luciano Castro y sigue el escándalo tras la palabra de Griselda Siciliani

QUIÉN ES SARAH BORRELL, LA ACTRIZ QUE LUCIANO CASTRO CONOCIÓ EN ESPAÑA

A pesar de la química, la joven aclaró que no buscaba iniciar una relación sentimental: “La verdad es que yo no estaba interesada al principio en salir con él”. Además, contó que no le pidió datos ni redes sociales y que le resultó extraño que Castro no le diera su Instagram.

"En mi generación siempre pedimos Instagram y él no me lo dio. Eso fue raro”. Sin embargo, ella minimizó el asunto: “Tampoco estaba tan metida en eso, tengo otras cosas que hacer. Pensé que sería igual que con todo el mundo”.

Sarah Borrell (Foto: Instagram @sarah.borrell)

Sarah Borrell (Foto: Instagram @sarah.borrell)

Mientras el escándalo crecía, Griselda Siciliani optó por el silencio y mantuvo un perfil bajo. En el programa Intrusos, las panelistas analizaron su actitud. Natalie Weber opinó que la actriz buscó “bajar la espuma” para evitar que el tema se agrande en los medios, mientras que Paula Varela sostuvo: “Yo le creo. A Griselda no le gusta hablar de sus cosas privadas”.

Por su parte, Luciano Castro también eligió restarle importancia a la polémica. En sus redes sociales compartió un video disfrutando de días de descanso junto a Siciliani, acompañado por el mensaje: “¡Qué días Brasil!”, en una clara señal de continuidad en la relación.

Sarah Borrell (Foto: Instagram @sarah.borrell)

Sarah Borrell (Foto: Instagram @sarah.borrell)

Leé más:

Los terribles comentarios para Luciano Castro tras la filtración del audio en español: “Si fuera Griselda...”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.