La gran bomba del inicio de este 2026 fueron los audios que Luciano Castro le habría enviado a una mujer para intentar seducirla. No solo el contenido del mensaje generó revuelo, sino también el particular tono español que utilizó el actor, un detalle que rápidamente se volvió viral y desató una ola de reacciones en redes sociales.

La infidelidad de Castro a Griselda Siciliani no pasó desapercibida para el público. En cuestión de horas, los usuarios se volcaron masivamente a opinar y marcar postura, dividiéndose entre quienes lo cuestionaron con dureza y quienes apelaron al sarcasmo para burlarse del actor, especialmente por la manera en la que habló en los audios filtrados.

Los comentarios se concentraron principalmente en el último posteo de Luciano Castro en Instagram, donde había compartido un video junto a su novia Griselda Siciliani durante sus vacaciones en Brasil. Allí, decenas de seguidores expresaron su enojo sin filtros.

Infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani: los mejores comentarios por su acento español | Créditos: Captura Instagram Luciano Castro

HIRIENTES MENSAJES A LUCIANO CASTRO

“Qué pesado, ¿por qué no te quedás soltero, flaco?”, “Este tipo es una red flag andante”, “Griselda pensaba que con ella iba a ser diferente y que a ella sí la amaba, jaja”, fueron algunas de las críticas más repetidas.

Otros mensajes apuntaron más al costado incómodo de la situación que a la infidelidad en sí. “Si fuera Griselda, el audio ese como un nabo hablando en gallego me dolería más que los cuernos. Los cuernos se bancan, la vergüenza ajena no”, escribió una usuaria.

“Hay hombres que no maduran más”, sumó otra persona, mientras que varios se preguntaron: “Ponele que tengan una pareja abierta, lo que no se entiende es por qué habla así”.

“El Antonio Banderas de Temu”, “Estás para ser la voz del GPS”, “¡Joder! Flipo con esos paisajes, tío, molan muchísimo”, “Venga, guapo”, “El gallego criado a Manaos” y “Me quedó la duda si curraba o no”, fueron algunos de los comentarios irónicos que se multiplicaron y sumaron miles de likes.