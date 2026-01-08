Griselda Siciliani habló en vivo de la infidelidad de Luciano Castro y, aunque le restó gravedad al hecho por la forma en que conciben su vínculo como pareja, reveló cuál fue la condición innegociable que le puso al actor para continuar la relación. “No mentir”, afirmó.

En diálogo con Moria Casán, la actriz contó cómo se enteró de que Castro la había engañado con una joven de 28 años durante un viaje a España.

Captura de eltrece.

“Cuando empezó a suceder esto yo estaba con Luciano. Estaba con el teléfono y de repente me aparece la noticia: ‘Filtran audio de Luciano Castro…’”, relató Griselda en La Mañana con Moria. Y continuó: “Entonces le pregunto: ‘¿Y esto? ¿Es cierto?’. Empezamos a leer”.

“Y él me dice: ‘Sí, es cierto’. Y yo digo: ‘Uy, no, boludo. Esto va a ser un quilombo’”, recordó la actriz, al revelar la reacción inmediata del actor.

Sobre la dinámica de la pareja, Siciliani explicó: “En estas cosas tenemos cierta complicidad, con quien es él y con lo que le pasa, con su síntoma neurótico… ni idea”.

En ese momento, Moria acotó: “Él enseguida te dijo que era cierto. Podría haber dicho que era fake”.

A lo que Griselda respondió: “No tenemos ese vínculo. Él no necesita negar nada. Yo no lo voy a retar porque se quiera levantar a una mina. Me parece lógico que le guste alguien y se la quiera levantar”.

Sin embargo, aclaró qué fue lo que más le dolió de la situación: “Sí me duele profundamente, aunque por mi humor parezca que todo me resbala, la exposición pública. Yo soy muy cuidadosa de eso. Entonces digo: ‘Nos pasamos un poco’”.

Griselda Siciliani y Luciano Castro en on Moria (eltrece)

Griselda Siciliani reveló la firme condición que le puso a Luciano Castro para estar juntos

Fue entonces cuando Siciliani reveló la condición clave que le puso a Luciano Castro para estar juntos: “Para estar conmigo tiene como condición no mentir”.

Y profundizó: “Él sabe que no va a haber una escena en ese momento. Lo máximo que puedo llegar a decir, y es lo que dije, es: ‘¡Qué boludo!’”.

Para cerrar, fue contundente al describir la personalidad del actor y un patrón que, según ella, se repite: “Esto es algo que él trae. Él es este hombre. No es cuidadoso ni prolijo, que hace las cosas con una ultra intimidad. Siempre fue así”.