El reciente pasacalle de Luciano Castro dedicado a Griselda Siciliani sigue generando repercusión en el mundo del espectáculo argentino. Después de que el emotivo mensaje se transformara en tendencia el último fin de semana, Leonardo Moscato, propietario de la empresa que realizó el trabajo, habló por primera vez.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el empresario contó que no se trató de canje: “Me sorprendió y a la vez no que no haya pedido canje porque no le importa nada pero quiso desactivar una bomba y yo lo que te digo es que hay famosos que quieren regatear el precio y algunos tampoco te pagan, en este caso no me pasó”.

“Lo de la confidencialidad es así porque entra la privacidad del cliente y esto fue abonado 100% porque no es una persona que haga canje. Los precios oscilan entre 92 mil y 140 mil pesos y este es que se hizo es de los más caros”, sumó el hombre al respecto.

Luciano Castro le habría puesto un pasacalles a Griselda Siciliani para que la perdone (Foto: Instagram/@elejercitodelam).

Al final, explicó que “para no meter la pata”, le pidió detalles de lo sucedido a la persona que encargó el cartel viral: “Se cambiaron varias veces el diseño de este pasacalle, fueron muchas idas y vueltas y nosotros lo que hacemos es preguntar como viene la mano. Tenemos que saber el contexto para no meter la pata y el que lo manda a hacer que no le salga el tiro por la culata”.

EL PASACALLE A GRISELDA SICILIANI QUE DESATÓ LA POLÉMICA

El pasacalle que apareció frente a la casa de Griselda Siciliani en el barrio porteño de Palermo llevaba una frase contundente:“Te amo, Griselda, hasta el final. Te extraño mucho. Luciano”, lo que alimentó versiones de que el actor intentaba reconquistar a su ex pareja tras una separación marcada por rumores de infidelidad.

La imagen y los videos del cartel se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando debate y comentarios entre usuarios y panelistas de programas de espectáculos sobre si el gesto fue un intento romántico o un movimiento publicitario.

