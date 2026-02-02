Después de que Griselda Siciliani confirmara su separación de Luciano Castro, salió a la luz una conversación privada que el actor mantuvo con Paula Varela en medio del escándalo por el pasacalle de amor que apareció en plena vía pública.

Según reveló la panelista, Castro decidió romper el silencio y contar cómo atraviesa este momento personal marcado por la exposición mediática y su intento de recuperar la relación.

En Intrusos, Varela contó que habló con el actor fuera de cámara y que él no esquivó el tema del llamativo pasacalle que generó repercusión y también críticas. “Tal vez el pasacalle tiene que ver con algo de la pareja, con algún chiste interno entre ellos”, opinó la periodista al reconstruir la charla.

Qué dijo Luciano Castro sobre el pasacalle para Griselda Siciliani

La panelista relató que se encontró de casualidad con Luciano durante su paso por Mar del Plata. “Lo vi bien y muy enamorado, con ganas de reconquistarla y volver con ella”, aseguró.

Luciano Castro. Captura: Intrusos

Según su testimonio, Castro le confesó que está atravesando un momento sensible: “Siente que está perdiendo al amor de su vida y eso lo pone triste, lo bajonea, porque él quería quedarse hasta el final con ella”.

Sobre el polémico gesto del pasacalle, Varela fue contundente: “Me dijo que es capaz del pasacalle o de cualquier cosa que sea necesaria, porque es la mujer de su vida”.

Finalmente, Paula destacó que vio a Castro “arrepentido, dispuesto a luchar” para recuperar el vínculo con la actriz: “Creo que él es consciente de lo que pasó y está intentando trabajar sobre eso”.