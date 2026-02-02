La desesperación de Luciano Castro intentar salvar su relación con Griselda Siciliani, luego de varios audios y testimonios de mujeres que aseguraron que intentó seducirlas estando con la protagonista de Envidiosa, lo llevó a gastar un billete en un pasacalles.

“Están prohibidos los pasacalles en la Ciudad de Buenos Aires”, sorprendió Angie Balbiani.

Y como Pampito le reclamó que no sea “tan milica”, la panelista explicó: “Lo quiero decir porque una de las teorías era que algún lugar que fabrica pasacalles quería poner esta publicidad para hacerse autobombo”.

Angie Balbiani sobre el pasacalles de Luciano Castro para Griselda Siciliani.

“Me puse a buscar los precios, porque algunos decían que costaba 500.00 pesos, pero cuesta 100.000 pesos, más o menos”, remató.

Cuándo decidió Luciano Castro hacerle un pasacalles a Griselda Siciliani

“Es ciento por ciento seguro que lo hizo Luciano Castro”, confirmó Ignacio “Nacho” Rivarola en el estudio de Puro Show.

Luego, el periodista que había entrevistado al actor en Mar del Plata detalló: “Me contacté con alguien que lo conoce mucho y me confirmó que el pasacalle lo hizo él. Hace semanas lo había mandado a hacer”.

“Aunque recién ahora se empezaron a viralizar las fotos”.