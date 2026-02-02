El escándalo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani sumó un nuevo capítulo explosivo con la aparición de un pasacalles romántico que, según trascendió, el actor le habría dedicado a la actriz tras su reciente separación. Sabrina Rojas, exesposa de Castro, se animó a vaticinar cuánto tardará él en reconquistarla.

Paula Varela confirmó los motivos reales de la ruptura entre Castro y Siciliani en Intrusos a raíz del affaire de él en España, y lo hizo con una frase contundente: “No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le pesó”.

Poco antes de que apareciera el pasacalles con la leyenda “Te amo, Griselda. Hasta el fin. Te extraño mucho. Luciano”, Sabrina adelantó en SQP que Castro “siempre quiere volver”. “Para mí, van a volver. El gordo lo va a lograr. Él siempre quiere volver”, remarcó.

SABRINA ROJAS DIJO CUÁNDO VOLVERÍAN LUCIANO CASTRO Y GRISELDA

“Como que la situación se le hace complicada y a él le debe gustar esa situación”, arriesgó Ximena Capristo. “El desafío… La novela, y cómo él es parte de esa novela”, respondió Sabrina con ironía en el punto máximo.

“Para mí van a volver. Lo único que no entendí es que Griselda, aparentemente, dijo que no se separaba por la infidelidad, sino por lo mediático. Pero de lo mediático, el gordo no tiene la culpa. Tiene la culpa de la infidelidad, pero no de lo mediático. ¡Pobre hombre que está en su casa, guardado! ¡Pobre hombre!”, agregó en la misma línea.

“Para mí, a Griselda le debe haber dolido más que eran varias (mujeres). Peor para mí, van a volver, salvo que ella sea de otro level, de otra liga”, remarcó la conductora. “Pero si ella es un ser común, normal, una mujer con corazón, en tres meses vuelve”, cerró Sabrina Rojas.

