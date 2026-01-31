Un llamativo pasacalles instalado frente al domicilio de Griselda Siciliani encendió las alarmas este fin de semana y volvió a poner en el centro de la escena a Luciano Castro. El gesto, que rápidamente se viralizó en redes sociales, fue interpretado como un posible intento del actor por reconciliarse con su expareja tras la confirmación de la separación.

El mensaje, de tono romántico y pedido de perdón, fue captado en video y difundido por las cuentas oficiales de LAM e Intrusos, donde usuarios y panelistas no tardaron en reaccionar. En el enorme cartel se puede ver explícitamente el nombre del actor con la frase: “Te amo Griselda, hasta el final, te extraño mucho, Luciano”.

Luciano Castro le habría puesto un pasacalles a Griselda Siciliani para que la perdone (Foto: Instagram/@elejercitodelam).

Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas salió a confirmar o desmentir el origen del pasacalles. Mientras tanto, el misterio sigue abierto y este hecho ya se convirtió en uno de los gestos más comentados del sábado en el mundo del espectáculo.

