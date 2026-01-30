Julieta Díaz pasó por el piso de Puro Show para hablar de su carrera y la felicidad que le genera ser parte de Las Hijas -la obra de teatro que protagoniza junto a Pilar Gamboa y Soledad Villamil- pero la charla no pudo esquivar la actualidad mediática y terminó girando hacia su pasado sentimental con Luciano Castro.

Todo comenzó en tono distendido cuando Fernanda Iglesias lanzó con humor: “Julieta, si te digo: Buen día, guapa. ¿Te suena?”, provocando risas en el estudio. Fiel a su bajo perfil, la actriz respondió con firmeza, aunque sin perder simpatía: “Yo no hablo de la vida personal propia, tampoco de la de los demás”.

Sin embargo, Nancy Duré fue directa y recordó el romance que ambos habían contado años atrás: “Pero con Luciano tuviste un romance, vos lo contaste hace muchos años”.

Foto: Captura (eltrece)

Fue entonces que la invitada ahondó en el tema: “Con Luciano estábamos trabajando juntos, nos gustamos, salimos un par de veces, como le pasa a cualquiera, y no hubo tanta onda”, remarcó.

Cuando le insistieron sobre el motivo de la ruptura, la actriz fue sincera, aunque algo escueta: “No hubo química”, resumió, sin vueltas.

Por último, sobre Castro y el revuelo mediático que lo rodea por estos días, Julieta cerró: “Yo trabajé mucho con Lucho y lo quiero. Yo me llevé muy bien”.

Foto: Web

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

JULIETA DÍAZ TIENE NUEVO NOVIO Y ESTA FOTO A PURO BESO LO CONFIRMA

Julieta Díaz volvió a quedar en el centro de la escena del espectáculo, pero esta vez por una razón muy distinta a sus proyectos elaborales: el amor. En LAM dieron a conocer una foto que no deja lugar a dudas y que confirma que la actriz está estrenando romance.

“Nos mandaron hoy una foto donde se la ve a Julieta Díaz a los besos con un señor. Ella está en Mar Azul”, revelaron en el programa, y enseguida dejaron en claro que no se trató de un beso casual.

Según contaron, la imagen fue tomada mientras la actriz estaba almorzando con este hombre en un restaurante en la Costa. Y la descripción fue todavía más gráfica: “Están sentados uno enfrente del otro, lo que quiere decir ‘besame’, y se besan por arriba de la mesa. Pasión total”, dijeron, dando a entender que entre ellos hay química de sobra.

La foto a puro beso que confirma el nuevo romance de Julieta Díaz. Foto: Captura (América)

Sobre el misterioso galán, Pepe Ochoa aclaró que aún no tiene tanto detalles sobre su identidad: “No dimos con el nombre todavía", aseguró, mientras mostraban las imágenes de esta flamante historia de amor, que parece ir viento en popa.

¡Que viva el amor!