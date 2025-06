Julieta Díaz se emocionó en una nota con Puro Show al recordar su paso por eltrece como actriz de ficciones: “Ay, Canal 13... cada vez que hago una nota con ustedes o cada vez que veo, es impresionante para mí, yo... me voy a poner a llorar, son muchos años”.

“Te criaste en esos pasillos...”, le comentó Walle Leiva y la actriz expresó: “Sí, yo en realidad trabajé mucho en Polka, fueron 15 años que hacía producciones para Canal 13 y he ido a todos los programas desde mis 20, tengo 47 años, trabajo hace 30, y es un canal que amo”.

“Pero la verdad que extraño. Ojalá que se reactive, creo que la televisión cambió, cambió la manera de ver televisión y eso se entiende, pero se extraña un poco la ficción. No va a haber seis novelas como en otras épocas, pero ojalá que en algún momento se pueda reactivar”, dijo Julieta.

“Qué linda esa emoción, porque habla de... pasaste una vida ahí adentro”, le dijo al final el cronista y ella cerró: “Sí, sí, es mucho, y la verdad que es muy triste porque es como que nos quieren enfrentar todo el tiempo a todos y estamos trabajando. Creo que tiene que haber como un punto medio... charlar con ustedes es siempre una alegría”.

QUÉ DIJO JULIETA DÍAZ DE LAS CRÍTICAS A RICARDO DARÍN POR LAS EMPANADAS

En diálogo con el programa matutino de Pampito y Matías Vázquez, Julieta Díaz habló de las críticas a Ricardo Darín por el precio de las empanadas: “Me parece que es correr un poco el foco... entiendo que es necesario para el rating, que vende el enfrentamiento y todo”.

“Pero son otras cosas las que hay que ocuparse. La verdad que las veces que he hablado me quieren tildar de actriz K. Yo vengo de una familia peronista y por supuesto soy que simpatizante pero yo no me caso con nadie, veo las cosas que no me gustan y también creo que a veces lo partidario nos ha arruinado. Nosotros tenemos que luchar y cuidad nuestro trabajo, no hay partido político en la cultura", remarcó.

