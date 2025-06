La actriz Caro Ibarra sufrió un incendio en su departamento y estalló de emoción en un móvil con Puro Show tras recibir ayuda por parte de la gente. En pleno vivo la conductora dijo su alias, de inmediato empezó a recibir dinero y algunas marcas ofrecieron colaborar con mubles y ropa.

“Tengo que empezar con la parte eléctrica, el electricista me pasó un presupuesto de casi dos millones de pesos entre materiales y mano de obra”, comentó la artista y luego de que Pampito y Matías Vázquez le insistieran pasó su alias en el aire.

Entonces, Angie Balbiani le comunicó: “Alguien que amo mucho te acaba de transferir lo que necesitas para pagar todas la instalación eléctrica, me emociona, lo hizo mi hermana, Barb. Y de la marca Arredo te van a mandar ropa de cama, toallas, yo me voy a encargar de que te llegue todo”.

En shock total, Caro rompió en llanto y entonces aprovechó para agradecer: “No lo puedo creer. También desde el minuto uno Coco Fernández me escribió, me vive diciendo ‘decime qué necesitas’, y yo estoy paralizada, ayer lloraba. Pienso que mis papas desde arriba ayudaron a que no pase a mayores, que me protegieron”.

“Chicos, ya estamos en 3 millones”, dijo por su parte Walle Leiva e Ibarra lo abrazó de la conmoción: “¿Me estas cargando? No lo puedo creer”.

CARO IBARRA RECIBIÓ UNA CAMISETA DE DIEGO MARADONA FIRMADA PARA SUBASTAR EN MEDIO DE SU TRAGEDIA

En el ida y vuelta, Matías Vázquez le informó a Cami Ibarra que uno de los amigos más cercanos de Diego Maradona se sumó a la causa y le donó una remera del futbolista firmada para que la subaste y así recaudar dinero para recuperarse de la tragedia que vivió.

“Me llega un mensaje de Mariano Israelí, el amigo de Diego Maradona, me dice que te quiere donar una camiseta firmada por el futbolista para que la subastes”, le dijo el conductor y la actriz reaccionó impactada entre lágrimas: “¿Me estas jodiendo? Es un montón”.

