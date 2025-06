Ingrid Grudke vivió un mal momento en un gimnasio en Misiones y en Puro Show dieron detalles del escándalo que terminó en denuncia.

La modelo fue grabada mientras arrancaba unos carteles de un gimnasio que sería de su propiedad junto con su ex, Martín Colantonio.

“Cuando ponen estos box de crosfit en el gimnasio Ingrid lleva una marca de proteínas que de hecho ella es la imagen, y además de los productos ponen cartelería”, contextualizó Carolina Molinari en el programa de eltrece.

Ingrid Grudke fue denunciada en Misiones (Foto: captura de eltrece).

Luego, relató: “Cuando estalla todo el escándalo con el ex por la infidelidad con su sobrina, el dueño de la marca de proteínas le dice que no le interesa estar más en el gimnasio si ella no iba a estar ahí, entonces le pidió que saquen la cartelería y que retiren el producto a la venta”.

Ingrid Grudke fue denunciada en Misiones (Foto: captura de eltrece).

“Como Ingrid no quería comprometer a nadie para que saque todo esto, lo hizo ella personalmente, además es dueña del 50% de las acciones y puede hacerlo. Este gimnasio está dentro de la sociedad que tiene con su ex, y es garante de este local”, explicó la panelista sobre la polémica.

DENUNCIARON A INGRID GRUDKE POR DESTROZOS

Ingrid Grudke fue denunciada en Misiones según informó la periodista Alicia Da Silva a Puro Show. Fue luego de que se viralizara un video suyo arrancando carteles de un gimnasio en esa ciudad.

Alicia Da Silva habló de la denuncia a Ingrid Grudke en Misiones (Foto: captura de eltrece).

“Nosotros confirmamos con la comisaría que existe una denuncia por parte de Luis, quien aparece como propietario del gimnasio, y tiene una prohibición de acercamiento al lugar. La denuncia es por destrozos y por sustraer elementos del gimnasio”, aseguró la comunicadora.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.