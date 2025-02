Ingrid Grudke y su ex, Martín Colantonio, se reunieron luego de la escandalosa separación por la infidelidad de él con la sobrina de la modelo, Andrea Miranda, y revelaron de qué hablaron en el reencuentro.

“La reunión fue el domingo a las 18.20 en Posadas, había personas alrededor, fue en el mismo lugar donde en su momento Ingrid enfrentó a Martín, a su sobrina Andrea y a su sobrino Santiago, el esposo de Andrea, por lo de la relación paralela", contó Luis Bremer.

En A la Tarde, el periodista dio más detalles del encuentro: “Hubo una nueva reunión, pero no por temas emocionales sino que hablaron de números. Las caras no eran buenas. El resultado de la reunión me dijeron que fue pésimo”.

“La gente en posadas es poca y escucha mucho. Y hay otros datos que se van sumando de Misiones, como endeudamientos de la empresa que dirigía Martín, que tiene como socia y presidenta a Ingrid”, sumó acerca del escándalo que envuelve a la modelo.

Hacia el final, Bremer plantó la posibilidad de una posible jugada de parte del ex de Grudke en su contra: “Podrían ir por mucho más allá de los activos que tiene la empresa. ¿Qué quiero decir? ¿Martín Colantonio puede quebrar la empresa que tuvo con Ingrid, o está insolventando a propósito estos cinco locales?" .

REVELAN QUÉ FUE DE LA VIDA DE ANDREA, LA TERCERA EN DISCORDIA ENTRE INGRID GRUDKE Y MARTÍN COLANTONIO

Luis Bremer también contó en el programa de América qué fue de la vida de Andrea Miranda, la tercera en discordia entre Ingrid Grudke y quien era su pareja, Martín Colantonio.

" ¿Y qué de la vida de Andreita?" , le consultó Luis Ventura al periodista, quien aseguró: ”Sigue trabajando como gerenta de la empresa”.

