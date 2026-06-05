La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a quedar al borde del colapso tras un explosivo enfrentamiento entre Luana Fernández y Nenu López que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Nenu reclamó por una serie de prendas que no encontraba y apuntó directamente contra Luana, quien lo había escondido en distintas zonas de la casa: “Tenés 24 horas para devolvérmela”, lanzó, visiblemente molesta.

Sin embargo, Luana negó cualquier haberse quedado con dichas pertenencias: “No tengo nada, Nenu. Todo te lo llevé para allá. Lo primero que hiciste cuando entraste fue decirme que era una chorra. Eso habla más de vos que de mí”. A lo que Nenu no retrocedió y redobló la apuesta: “Dije que eras una chorra y que eras una atrevida”.

Luana de Gran Hermano juró vengarse de Zunino y Nenu tras el apasionado beso en su cara (Captura de Telefe)

Cuando parecía que ya no podían lastimarse más, llegó el golpe final. “Hablá más fuerte porque con esa voz de pit... no se escucha nada de lo que decís”, disparó Luana. Y Luana cerró con una frase que terminó de incendiar la pelea: “Con esta voz de pi... me quedé con tu chico”.

El feroz ida y vuelta no tardó en viralizarse en las redes, donde los seguidores del reality se dividieron entre quienes apoyaron a Luana y quienes defendieron a Nenu.

Gran Hermano: Luana está celosa del vínculo de Zunino con Nenu (Telefe)

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¡PLACA DEFINIDA EN GRAN HERMANO! TRES PARTICIPANTES FUERON SALVADOS Y CINCO SIGUEN EN RIESGO DE ELIMINACIÓN

La tensión crece en Gran Hermano: Generación Dorada y la placa de nominados quedó finalmente definida luego de que tres participantes lograran ser salvados gracias al voto del público.

En una noche cargada de expectativa, Andrea del Boca, Sol Abraham y Emanuel Di Gioia consiguieron bajar de placa y aseguraron una semana más dentro de la competencia, desatando festejos tanto dentro como fuera de la casa.

Con estas salvaciones, la lista de jugadores que continúan en riesgo de eliminación quedó reducida a cinco nombres que ahora deberán enfrentar la decisión de la audiencia. Los participantes que siguen en placa son: Matías Hanssen, quien había sido fulminado, Brian Sarmiento, Franco Zunino, JuaniCar y Gisela “Yipio” Pintos.

Foto: Captura (Telefe)

De esta manera, los cinco competidores quedaron expuestos al voto negativo del público, una modalidad que suele generar estrategias, alianzas y fuertes movimientos entre los seguidores del reality de Telefe.

La cuenta regresiva ya comenzó: el próximo lunes uno de los cinco nominados deberá despedirse de la competencia y dejará la casa más famosa del país.