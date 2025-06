El 30 de mayo, Leopoldo Luque protagonizó un escandaloso momento con Bruno, el notero de Desayuno Americano.

El neurocirujano, investigado por la muerte de Diego Maradona, se sacó con el cronista de Pamela David cuando fue interceptado en la puerta de su casa, luego de que declararan nulo el juicio por la muerte del Diez.

“Bruno vivió un momento horrible. Vamos a ver el momento de la agresión. Lo vivió el viernes”, dijo la conductora de Desayuno Americano, indignada con el episodio que sufrió el cronista con quien fue el neurocirujano de Diego Maradona.

Foto: captura de pantalla de América.

ASÍ FUE LA AGRESIÓN DE LEOPOLDO LUQUE AL NOTERO DE DESAYUNO AMERICANO

“Te lo digo bien, no me vengas a romper las pelotas. Te lo estoy diciendo bien”, le advirtió Luque al notero, furioso y con un tono de voz elevado, mientras ingresaba a su casa.

“No voy a hablar. A mi casa, no. Tengo mis hijos acá, no vengas a romper las pelotas... A mí casa no vengas a romper las pelotas”, continuó Leopoldo, señalando a Bruno con el dejo.

“¿Cómo estás con la suspensión del juicio? No te estoy rompiendo las pelotas”, le retrucó Bruno.

“Si ponés el micrófono, te lo arranco”, le dijo Luque. Segundos después, le lo sacó brutalmente de la mano y se lo llevó al interior de su casa.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.