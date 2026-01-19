“Las Hijas” regresó a la calle Corrientes con localidades agotadas y funciones a sala llena en el Paseo La Plaza. La obra, escrita por Ariadna Asturzzi y dirigida por Adrián Suar, está protagonizada por Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa.

Debido al gran éxito y a pedido del público, la comedia volvió a escena en la Sala Pablo Picasso con producción general de Preludio y Suar.

Bajo el lema “Cada uno tiene la madre que recuerda”, la obra propone una mirada íntima y conmovedora sobre los vínculos entre madres e hijas, el amor, la memoria y las huellas que deja la crianza. Con una combinación de humor y emoción, “Las Hijas” invita a reflexionar sobre las contradicciones humanas y los lazos familiares.

De qué trata “Las hijas”

Adrián Suar junto a Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa en el reestreno de "Las Hijas".

La historia se centra en Inés (Soledad Villamil), María José (Julieta Díaz) y Roberta (Pilar Gamboa), tres hermanas que deben enfrentar una situación límite: su madre Elena, una ex jueza de carácter firme y exigente, padece Alzheimer.

A lo largo de una noche decisiva, las hermanas se reúnen para definir cómo acompañar a una mujer que siempre fue fuerte e independiente, descubriendo que cada una guarda un recuerdo distinto de esa misma madre.

“Las Hijas” explora con sensibilidad preguntas universales: ¿cómo se cuida a una madre que siempre pudo todo sola? ¿cómo se deja de ser hija? La obra logra un delicado equilibrio entre el drama y la comedia, construyendo un relato tan doloroso como luminoso.

Entradas “Las hijas”

Las funciones se realizan de jueves a domingo en el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, Ciudad de Buenos Aires).

Las entradas están disponibles a través de Plateanet y en la boletería del teatro.