El teatro volvió a vibrar con el reestreno de Rocky y la función inaugural tuvo todos los condimentos de un gran evento: sala llena, ovación del público y una dupla protagónica que brilló tanto arriba como abajo del escenario.

Nico Vázquez y Dai Fernández celebraron el regreso de la obra con una aparición pública que no pasó desapercibida y se volvió tema de conversación en redes.

Un reestreno esperado que fue un éxito

Tras una temporada anterior que dejó huella, Rocky volvió a cartelera con entradas agotadas en su primera función.

La propuesta teatral, inspirada en el universo del mítico boxeador, reafirma su potencia emotiva y física, y consolida a Vázquez como una de las grandes apuestas del teatro comercial argentino en 2026.

El público respondió con aplausos de pie, confirmando que el fenómeno sigue intacto.

Ying y yang: el look conjunto que marcó tendencia

Más allá del éxito artístico, el estilo de la pareja fue protagonista. Fieles al concepto de ying y yang, eligieron outfits opuestos pero complementarios:

Dai Fernández apostó por un total white elegante y minimalista, que resaltó frescura y sofisticación.

Nico Vázquez, en contraste, llevó un look completamente negro, relajado y urbano, que aportó carácter y presencia.

El resultado fue una imagen poderosa y armónica, celebrada por fotógrafos y fans, que sintetizó la química que también se ve en escena.

Nico Vázquez y Dai Fernández a la salida de Rocky. Foto: Movilpress.

Nico Vázquez y Dai Fernández a la salida de Rocky. Foto: Movilpress.

Nico Vázquez y Dai Fernández a la salida de Rocky. Foto: Movilpress.

Dai Fernández a la salida de Rocky. Foto: Movilpress.

Nico Vázquez a la salida de Rocky. Foto: Movilpress.

Celebración, fotos y ovación

Al finalizar la función, el hall del teatro se llenó de flashes. Entre sonrisas, abrazos y agradecimientos, ambos se mostraron emocionados por el recibimiento del público. Las imágenes del reestreno circularon rápidamente en redes, donde los seguidores destacaron tanto la intensidad de la obra como la complicidad estética y artística de la dupla.

Un regreso con promesa de temporada fuerte

Con este reestreno a sala llena, Rocky arranca una nueva etapa con expectativas altas y funciones que prometen seguir convocando multitudes. El éxito de la noche inaugural confirma que la combinación de historia, entrega física y carisma —dentro y fuera del escenario— sigue siendo un knockout asegurado.