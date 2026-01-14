Nico Vázquez, que vuelve al Lola Membrives con la obra “Rocky”, fue consultado por los rumores de casamiento con Dai Fernández. “En este momento lo que pienso, como lo pensé siempre, es que si bien me casé, la unión tiene que ver con otra cosa, disfrutar, pasarla bien”, contestó.
Ante la pregunta de Sofía Kotler para TN Central, Nico dijo que “no sería caballero contestarlo de ninguna manera, ni por un lado, ni por el otro”.
“Hoy elijo vivir esto y estoy disfrutando. Es la primera vez en mucho tiempo que empecé a disfrutar”, aclaró Vázquez sobre su relación con Dai Fernández.
¿QUÉ DIJO DAI FERNÁNDEZ SOBRE SU CASAMIENTO CON NICO VÁZQUEZ?
Sofi Kotler aprovechó la entrevista en vivo a Nico Vázquez en el teatro para hacerle una consulta a Dai Fernández, que se encontraba en ese momento ensayando con otros actores sobre el escenario.
Ante la pregunta “¿vos te querés casar con Nico?“, Dai contestó que no, y bajó su dedo pulgar a modo de demostración de que no estaba en sus planes.
A su vez, Vázquez aprovechó para contar lo feliz que lo puso el anuncio de Lali Espósito sobre su casamiento con Pedro Ronsemblat: “Son muy buenas personas”, dijo el actor.
NICO VÁZQUEZ HABLÓ DE SU ROMANCE CON DAI FERNÁNDEZ Y MENCIONÓ A GIME ACCARDI
Este miércoles 14, Nico Vázquez fue entrevistado por Moria Casán en su programa. “Con Dai estamos muy bien. Estoy empezando algo muy lindo y ella es una muy linda persona, así como también una artista espectacular”, dijo Vázquez.
Y agregó: “Estoy como uno está cuando empieza una relación: viviéndola al máximo, disfrutando del aquí y ahora. Es algo nuevo, es todo fresco y lindo”.
Por último, sorprendió al mencionar a Gime Accardi, su exesposa: “Estoy tratando de empezar a vivirlo con normalidad también, después de tantos años saliendo con una misma persona, en mi caso Gime, que me hizo muy feliz con una hermosa relación”.