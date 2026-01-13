A nueve años de la muerte de su hermano Santiago Vázquez, Nicolás Vázquez se sentó en el living de A la Barbarossa y se permitió hablar desde un lugar íntimo y profundo.

El actor reflexionó sobre el dolor, la ausencia, el aprendizaje que le dejó esa pérdida y cómo logró convivir con el hecho de extrañarlo todos los días.

“Me encanta lo que hago, pero estoy empezando a entender que hay que frenar un poquito. Igual, el jueves volvemos al teatro con Rocky”, comenzó diciendo Nico en el mano a mano con Georgina Barbarossa, quien no tardó en señalar su vínculo casi obsesivo con el trabajo.

“No te creo, sos adicto al trabajo”, le retrucó la conductora antes de llevar la charla a un terreno más sensible. “Vos tuviste un quiebre muy grande cuando se muere tu hermano, lo de Santi. ¿Eso te hace cambiar?”, le preguntó.

Sin esquivar el tema, Vázquez respondió con una reflexión que conmovió al estudio: “Eso me hizo mejor persona. Hoy, con el tiempo, agradezco eso que me sucedió. Obviamente que lo extraño, pero me enseñó a valorar mucho más las cosas”.

Además, el actor reveló cómo su fe lo ayudó a resignificar la muerte. “También entendí con el tiempo que sigue con nosotros, en otro plano. Soy muy creyente y tengo señales todo el tiempo. Eso hizo que me haya reconciliado con la muerte, que es la ida de un ser querido. Pero al principio no, al principio hay enojo”, aseguró.

Nico Vázquez (captura de A la Barbarossa, Telefe)

El derrumbe del edificio en Miami que marcó la vida de Nico Vázquez

Durante la charla, Nicolás también recordó el derrumbe del edificio Champlain Towers South en Miami, ocurrido en junio de 2021, una tragedia que lo marcó profundamente a él y a Gimena Accardi, quienes se salvaron por segundos.

“La muerte de mi hermano es lo que más me duele, lo que más extraño, pero lo de Miami es lo que más me marcó”, le confesó a Georgina.

Sobre ese episodio traumático, agregó: “Cuando nos salvamos con Gime de eso, mucha gente me decía ‘fue tu hermano’. Y yo decía ‘fue Dios’. Salimos del ascensor y se empezó a caer el edificio”.