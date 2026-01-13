Nicolás Vázquez y Dai Fernández eligieron las playas de Miami como escenario perfecto para sus días de descanso. En su cuenta de Instagram, el actor argentino compartió una serie de postales que reflejan la paz y tranquilidad que encontró durante estas vacaciones.

“Las vacaciones que necesitaba. Agradecer siempre”, expresó Nicolás Vázquez junto a las imágenes que muestran espectaculares atardeceres en el mar, veladas con música clásica en vivo y románticas noches en la playa bajo las estrellas.

Las fotografías revelan momentos de introspección y conexión con la naturaleza, elementos que el artista valoró especialmente después de un año intenso tanto en lo personal como en lo profesional.

La romántica escapada de Nicolás Vázquez y Dai Fernández: el mensaje de amor. Crédito: Instagram

LA PUBLICACIÓN DE DAI FERNÁNDEZ QUE REVELÓ LA COMPLICIDAD

Por su parte, Dai Fernández también decidió compartir con sus seguidores los mejores momentos de este viaje. La actriz publicó fotografías de los mismos escenarios que su pareja: playas paradisíacas, paisajes costeros y atardeceres de ensueño que caracterizan a la ciudad estadounidense.

Aunque ambos artistas optaron por mantener cierta privacidad y no mostrarse juntos en las imágenes, sus publicaciones coincidieron en tiempo y lugar, dejando en claro que disfrutaron de estas vacaciones en compañía del otro.

EL MENSAJE QUE CONFIRMÓ EL ROMANCE

Lo que realmente capturó la atención de los fanáticos fue el tierno comentario que Nico Vázquez dejó en la publicación de su novia. El protagonista de la obra más exitosa del teatro porteño eligió expresar sus sentimientos a través de emojis: un corazón, una sirena y un fuego.

La romántica escapada de Nicolás Vázquez y Dai Fernández: el mensaje de amor. Crédito: Instagram

Este gesto, aunque breve, fue suficiente para desatar una ola de reacciones entre los seguidores de la pareja. La respuesta de Dai no se hizo esperar: correspondió con otro emoji de corazón y una carita tirando un beso, confirmando la química y el cariño mutuo que existe entre ambos.