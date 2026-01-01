Después de atravesar uno de los años más turbulentos de su vida personal, Nicolás Vázquez decidió frenar, mirar hacia adentro y compartir una reflexión que conmovió a sus seguidores. A través de un extenso posteo en sus redes sociales, el actor habló sin rodeos sobre lo que dejó este 2025 marcado por su separación de Gimena Accardi, con quien estuvo 18 años en pareja.

Lejos del ruido mediático y de los rumores que rodearon la ruptura, Nico eligió un tono íntimo y sincero para describir su presente: “Este año fue de mucho aprendizaje y, una vez más, confirmé que el verdadero éxito está de la puerta de mi casa para adentro, en mi familia”, escribió, dejando en claro cuáles son sus prioridades.

El actor -que comenzó una nueva historia de amor con su compañera den la obra Rocky, Dai Fernández, también se mostró agradecido por el apoyo incondicional que recibió en medio del dolor: “Me siento muy amado por mi gente, por mis amigos y por el cariño enorme del público, que acompaña, abraza y está. Gracias de corazón a cada uno de ustedes por los mensajes, por el respeto y por el amor. Todo eso llega y se siente”, expresó.

Pero una frase, en particular, resonó fuerte entre quienes siguen de cerca su historia y fue interpretada como una clara alusión a los conflictos personales que atravesó: “Ojalá podamos elegir construir más y destruir menos. Vivir con más empatía, más amor y más paz. Pensar un poco más en el otro”.

Finalmente, Nico cerró, a corazón abierto: “Aprender a convivir, a vivir y dejar vivir. Todo lo que me desean a mí, el doble para ustedes. Gracias siempre”.

Nico Vázquez volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas del espectáculo: esta vez, no por un proyecto laboral, sino por un posteo profundamente inspirador que compartió en sus redes y que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

En una historia cargada de sensibilidad, el actor habló sobre el valor de mirar al otro con más humanidad: “Pensar en el otro es un ejercicio que cambia todo”, comenzó diciendo, haciendo hincapié en cómo un gesto mínimo, una sonrisa o una palabra amable pueden transformar el día —e incluso la vida— de alguien.

Además, Nico destacó que nunca sabemos qué está atravesando cada persona, pero que lo bueno que uno ofrece siempre vuelve multiplicado: “Ojalá que todos nuestros pensamientos hacia los demás nazcan desde un lugar lindo, noble, luminoso”, expresó, invitando a sus seguidores a practicar la empatía cotidiana.

El mensaje avanza con una especie de declaración de principios: “Probar a ser un poquito más empáticos, un poquito más atentos y un poquito más humanos siempre vale la pena”. Y cerró con una reflexión: “Nunca sabés el bien que podés generar en alguien con algo tan simple como elegir ser bueno”.