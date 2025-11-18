Nico Vázquez volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas del espectáculo: esta vez, no por un proyecto laboral, sino por un posteo profundamente inspirador que compartió en sus redes y que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

En una historia cargada de sensibilidad, el actor habló sobre el valor de mirar al otro con más humanidad: “Pensar en el otro es un ejercicio que cambia todo”, comenzó diciendo, haciendo hincapié en cómo un gesto mínimo, una sonrisa o una palabra amable pueden transformar el día —e incluso la vida— de alguien.

Además, Nico destacó que nunca sabemos qué está atravesando cada persona, pero que lo bueno que uno ofrece siempre vuelve multiplicado: “Ojalá que todos nuestros pensamientos hacia los demás nazcan desde un lugar lindo, noble, luminoso”, expresó, invitando a sus seguidores a practicar la empatía cotidiana.

Foto: Captura de Instagram Stories (@nicovazquezok) Por: Fabiana Lopez

El mensaje avanza con una especie de declaración de principios: “Probar a ser un poquito más empáticos, un poquito más atentos y un poquito más humanos siempre vale la pena”. Y cerró con una reflexión: “Nunca sabés el bien que podés generar en alguien con algo tan simple como elegir ser bueno”.

Nico Vàzquez, enojado por una falsa noticia (Foto: Ciudad Magazine)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA PRIMERA FOTO DE NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ JUNTOS TRAS BLANQUEAR SU RELACIÓN

A poco de haber confirmado que su relación de amistad subió un escalón más y se transformó en algo más que un vínculo de mucha complicidad, finalmente aparecieron las primeras fotos de Nicolás Vázquez y Dai Fernández juntos. En Sálvese Quien Pueda mostraron las imágenes que confirman que la historia de amor entre el actor y su compañera en la obra de teatro “Rocky” avanza a paso firme.

“Por fin. A partir de que él dio la nota y empezó a salir en todos lados que estaban juntos, finalmente empezaron a mostrarse. Se los ve cada vez más unidos, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen a muchos lugares”, contaron en el ciclo de América.

Según revelaron, la pareja ya planea su primer viaje juntos: “Ahora se van en unos días a Filadelfia (Estados Unidos) para correr la carrera más importante, la carrera de Rocky. Van con un productor y dos chicos del equipo de la obra”.

Foto: Captura (América)

Además, mencionaron que durante ese viaje tendrán una reunión clave: “Van a encontrarse con el equipo de Sylvester Stallone, porque el propio Stallone va a venir a ver Rocky a la Argentina. La negociación está muy avanzada”.

“Por fin. A partir de que él dio la nota y empezó a salir en todos lados que estaban juntos, finalmente empezaron a mostrarse. Se los ve cada vez más unidos, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen a muchos lugares”.

En las imágenes difundidas, se los ve relajados, sonrientes y con café en mano, disfrutando de una tarde juntos: “A él se lo ve feliz. Ya no es raro verlos juntos. Comparten los días en ambas casas”, cerraron.