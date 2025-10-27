Rocky se consolidó como el fenómeno teatral más impactante de la cartelera porteña. Con funciones a sala llena en el Teatro Lola Membrives, la versión protagonizada por Nico Vázquez logró una hazaña pocas veces vista: 101 mil espectadores en 101 funciones.

La producción, que rinde homenaje al icónico filme de Sylvester Stallone, mantiene una fidelidad absoluta al espíritu original y evita el formato musical que no funcionó en Broadway. “Como fanático de Rocky no me podía permitir hacerla en musical”, explica Nico Vázquez al final de cada función.

Nico Vázquez y Dai Fernández. Foto: Instagram Nico Vázquez

La puesta en escena sorprende con un despliegue técnico de alto nivel: ocho escenarios distintos, entre ellos el gimnasio de Mickey y el ring de combate, donde el realismo es tal que incluso la sangre de la pelea salpica a la platea.

Nico Vázquez, el alma del éxito

Con más de 1,2 millones de espectadores acumulados en sus últimos proyectos teatrales, Nico Vázquez reafirma su lugar como uno de los artistas más convocantes de la Argentina.

A pesar de las dudas iniciales sobre si podría sostener un proyecto tan ambicioso, el actor decidió “ir por todo” y logró un suceso que hasta el propio Sylvester Stallone y la productora MTI destacaron desde Estados Unidos por el nivel de venta de entradas en el país.

Nico Vàzquez, enojado por una falsa noticia (Foto: Ciudad Magazine)

Para Vázquez, el mensaje central de Rocky va mucho más allá del boxeo: “Rocky somos todos. Es la historia de levantarse después de cada golpe, de no rendirse y seguir creyendo”, suele repetir el actor en entrevistas y en sus redes sociales.

La química entre Nico Vázquez y Dai Fernández, dentro y fuera del escenario

Además del éxito profesional, Nico Vázquez atraviesa un gran momento personal junto a Dai Fernández, con quien blanqueó recientemente su relación.

La pareja confirmó su vínculo amoroso hace unos días, tras la separación de Nico de Gimena Accardi, con quien compartió 18 años de amor y un divorcio firmado en agosto.

Foto: Instagram (@nicovazquezok)

Por su parte, Dai Fernández también había terminado su relación de siete años con Gonzalo Gerber ese mes, y el amor con Nico surgió poco después.

Hoy, su química es tan evidente que traspasa el escenario. La conexión entre ambos se percibe tanto en la interpretación como fuera de las tablas, consolidando a una de las parejas más comentadas del espectáculo argentino.

Un fenómeno que emociona y deja huella

Con una combinación de talento, entrega y emoción, Rocky se convirtió en un suceso sin precedentes.

Entre la recaudación millonaria, las ovaciones del público y el magnetismo de Nico Vázquez y Dai Fernández, la obra demuestra que el espíritu de superación que inmortalizó Stallone sigue más vivo que nunca… esta vez, en plena Avenida Corrientes.